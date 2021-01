「2句英文對話」秒被看出是台灣人！網全笑翻：敢講就贏

原來一句簡單的英文對話,也能透露自己是哪國人?近日臉書粉專《渡邊直美》就分享了一張英文對話截圖,其中A以「Nice to meet you」向B問候,結果B立刻回應「I'm fine.Thank you and you.」這回應也讓A一秒看出B是台灣人,而該對話曝光,逗樂不少網友。

臉書粉專《渡邊直美》三不五時就會分享有趣圖片,前(18)天又貼出一張英文對話,只見A先是傳了一句「Hi」的訊息給B,B則回應「Yes?」A隨後便以「Nice to meet you」向B問候,B也禮貌性回覆「I'm fine,thank you and you」,這讓A瞬間看傻,不禁直問B「你是台灣人?」而B則訝異表示「這樣也知道?」

▲兩句英文對話,被看穿是台灣人。(圖/翻攝自臉書粉專《渡邊直美》)

短短兩句有趣對話曝光,網友紛紛笑瘋,直呼「確認過英文,來自台灣的人」、「超級教科書的對話」、「為何有後面的兩字(and you)」、「確認過英文,我遇到台灣人」、「英文老師在哭」、「敢講就贏」、「正常回答不是 nice to meet you too?」「笑死,台灣式英文」。

」。(編輯:許苡晴)