「2句英文對話」秒被看出是台灣人！網全笑翻：敢講就贏

原來一句簡單的英文對話，也能透露自己是哪國人？近日臉書粉專《渡邊直美》就分享了一張英文對話截圖，其中A以「Nice to meet you」向B問候，結果B立刻回應「I'm fine.Thank you and you.」這回應也讓A一秒看出B是台灣人，而該對話曝光，逗樂不少網友。

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臉書粉專《渡邊直美》三不五時就會分享有趣圖片，前（18）天又貼出一張英文對話，只見A先是傳了一句「Hi」的訊息給B，B則回應「Yes？」A隨後便以「Nice to meet you」向B問候，B也禮貌性回覆「I'm fine,thank you and you」，這讓A瞬間看傻，不禁直問B「你是台灣人？」而B則訝異表示「這樣也知道？」

▲兩句英文對話，被看穿是台灣人。（圖／翻攝自臉書粉專《渡邊直美》）

短短兩句有趣對話曝光，網友紛紛笑瘋，直呼「確認過英文，來自台灣的人」、「超級教科書的對話」、「為何有後面的兩字（and you）」、「確認過英文，我遇到台灣人」、「英文老師在哭」、「敢講就贏」、「正常回答不是 nice to meet you too？」「笑死，台灣式英文」。

另還有人解釋笑點何在，直言「

」。（編輯：許苡晴）