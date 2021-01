維持健康保護力　醫：選擇無糖飲食最好

為了提升大眾對於無糖飲食的重視,桂格營養完善計畫攜手社區大學與健檢中心,針對全台中高齡民眾進行營養認知與健康行為調查,發現中高齡者雖然健康意識高,但卻僅有不到五成民眾落實糖分飲食控制!

近日受到疫情影響,民眾大幅減少出門機率,多數人養成使用外送訂餐平台的習慣,就連中高齡長者也開始嘗試利用外送解決三餐需求 。然而在選擇外送餐點時,大部分沒有熱量標示,民眾無法知道餐點的份量比例,且餐點多為飯、麵等主食類,蔬菜量普遍不足夠,因此反而容易吃過量,或是澱粉與糖分的攝取量過高 。

糖分對健康影響甚大,不僅可能造成三高、心血管疾病,歐瀚文醫師指出,糖分攝取過量其實也會使得脂肪囤積過多,導致非酒精性脂肪肝病(nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD, 簡稱脂肪肝)的發生,尤其中高齡長者更是高危險族群,不得不多加注意每日的糖分攝取量!歐醫師進一步提醒,民眾在選擇餐點時應多留意食品成分,並建議參考營養餐盤份量,適當調整每日攝取量,盡量選擇無糖飲食,維持營養均衡、增強身體的保護力!





糖類是脂肪肝元兇!中高齡者逾五成有脂肪肝風險





非酒精性脂肪肝病(nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD, 簡稱脂肪肝)的形成與飲食息息相關,糖類食物例如富含澱粉的主食類或甜點,若吃得太多會使得血糖升高,一般在胰島素作用下會將血糖轉換成肝醣,但假如肝醣量太多,肝臟便會將多餘的肝醣以三酸甘油酯儲存,久而久之,累積過多就會形成脂肪肝。





非酒精性脂肪肝病是全球最常見的慢性肝臟疾病 ,目前全世界盛行率約為10-30%,在台灣的一般族群中則約為11.5%,但在65歲以上的老年人族群卻可高達50%以上 。脂肪肝若是放任不管,有可能會持續惡化成肝炎,統計顯示,單純性脂肪肝病友中,約有10-20%的人會進展成非酒精性脂肪肝炎,而約25-50%的非酒精性脂肪肝炎病友的病情會持續惡化成肝纖維化,甚至可能發展成嚴重影響肝臟功能的肝硬化及肝癌 。然而,非酒精性脂肪肝炎病程發展緩慢,病友在病情晚期或惡化前並沒有明顯的症狀,經常確診時,即已是末期,唯一的治療方式只有肝臟移植,因此提前預防變得格外重要。





避免脂肪肝從減糖下手 醫呼籲:中高齡者應嚴格控制每日糖分攝取量





歐瀚文醫師表示,多數民眾以為只有吃得太油膩才會造成脂肪肝,但其實糖類攝取過多才是主因,高糖飲食不僅會增加脂肪肝風險,還會增加罹患非酒精性脂肪性肝炎的機率 ,國外研究顯示,罹患非酒精性脂肪肝病友的果糖攝取,竟然比一般人高出2-3倍 ,因此,減少糖分攝取是遠離脂肪肝的一大關鍵!





歐瀚文醫師特別提醒,民眾在日常生活需注意三要點 ,包含控制體重、增加運動,以及建立健康飲食習慣,尤其對於中高齡長者而言,更是非酒精性脂肪肝病的高風險族群,因此,日常的飲食均衡、減少糖分攝取是不可或缺的重點項目。世界衛生組織(WHO)於2020年的健康飲食指南也指出,每日糖分若能降至總熱量的5%或25公克以下,將可以減少很多疾病風險 ,呼籲中高齡族群更應嚴格控制每日糖分攝取量。





桂格營養完善計畫攜手社大 提升國人無糖健康新生活





為了提升民眾健康飲食認知與行動力,桂格完膳與全台16間社區大學、健檢中心共同推動營養完善計畫,針對4,500多名中高齡民眾進行「社區大學中高齡學員營養補充認知偏好調查」,調查結果指出,大部分中高齡者的健康意識高,有八成重視飲食均衡,並了解糖分控制的重要性,但僅有半數民眾能於日常生活中落實控制糖分攝取。

▲美國飲食指南將食物分成水果、穀物、蔬菜、蛋白質、奶製品等五大類,每日攝取均衡營養,有助於身體健康。(圖/資料照片)

可見民眾多半了解無糖飲食的重要性,但如何執行卻是一大困擾。歐瀚文醫師建議,民眾在選擇時,應多留意食品成分。若使用外送餐點服務,在點餐時更要注意份量、不要為了高CP值而訂過量,才能避免營養比例失衡。如果能自行選擇糖分多寡,建議民眾盡量挑選無糖,避免糖分攝取過量,善用營養餐盤概念,適當調整一日三餐攝取份量,讓自己吃得均衡營養、健康OK!



