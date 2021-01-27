維持健康保護力　醫：選擇無糖飲食最好

為了提升大眾對於無糖飲食的重視，桂格營養完善計畫攜手社區大學與健檢中心，針對全台中高齡民眾進行營養認知與健康行為調查，發現中高齡者雖然健康意識高，但卻僅有不到五成民眾落實糖分飲食控制！

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近日受到疫情影響，民眾大幅減少出門機率，多數人養成使用外送訂餐平台的習慣，就連中高齡長者也開始嘗試利用外送解決三餐需求 。然而在選擇外送餐點時，大部分沒有熱量標示，民眾無法知道餐點的份量比例，且餐點多為飯、麵等主食類，蔬菜量普遍不足夠，因此反而容易吃過量，或是澱粉與糖分的攝取量過高 。

糖分對健康影響甚大，不僅可能造成三高、心血管疾病，歐瀚文醫師指出，糖分攝取過量其實也會使得脂肪囤積過多，導致非酒精性脂肪肝病(nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD, 簡稱脂肪肝)的發生，尤其中高齡長者更是高危險族群，不得不多加注意每日的糖分攝取量！歐醫師進一步提醒，民眾在選擇餐點時應多留意食品成分，並建議參考營養餐盤份量，適當調整每日攝取量，盡量選擇無糖飲食，維持營養均衡、增強身體的保護力！





糖類是脂肪肝元兇！中高齡者逾五成有脂肪肝風險





非酒精性脂肪肝病(nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD, 簡稱脂肪肝)的形成與飲食息息相關，糖類食物例如富含澱粉的主食類或甜點，若吃得太多會使得血糖升高，一般在胰島素作用下會將血糖轉換成肝醣，但假如肝醣量太多，肝臟便會將多餘的肝醣以三酸甘油酯儲存，久而久之，累積過多就會形成脂肪肝。





非酒精性脂肪肝病是全球最常見的慢性肝臟疾病 ，目前全世界盛行率約為10-30%，在台灣的一般族群中則約為11.5%，但在65歲以上的老年人族群卻可高達50%以上 。脂肪肝若是放任不管，有可能會持續惡化成肝炎，統計顯示，單純性脂肪肝病友中，約有10-20%的人會進展成非酒精性脂肪肝炎，而約25-50%的非酒精性脂肪肝炎病友的病情會持續惡化成肝纖維化，甚至可能發展成嚴重影響肝臟功能的肝硬化及肝癌 。然而，非酒精性脂肪肝炎病程發展緩慢，病友在病情晚期或惡化前並沒有明顯的症狀，經常確診時，即已是末期，唯一的治療方式只有肝臟移植，因此提前預防變得格外重要。





避免脂肪肝從減糖下手 醫呼籲：中高齡者應嚴格控制每日糖分攝取量





歐瀚文醫師表示，多數民眾以為只有吃得太油膩才會造成脂肪肝，但其實糖類攝取過多才是主因，高糖飲食不僅會增加脂肪肝風險，還會增加罹患非酒精性脂肪性肝炎的機率 ，國外研究顯示，罹患非酒精性脂肪肝病友的果糖攝取，竟然比一般人高出2-3倍 ，因此，減少糖分攝取是遠離脂肪肝的一大關鍵！





歐瀚文醫師特別提醒，民眾在日常生活需注意三要點 ，包含控制體重、增加運動，以及建立健康飲食習慣，尤其對於中高齡長者而言，更是非酒精性脂肪肝病的高風險族群，因此，日常的飲食均衡、減少糖分攝取是不可或缺的重點項目。世界衛生組織(WHO)於2020年的健康飲食指南也指出，每日糖分若能降至總熱量的5%或25公克以下，將可以減少很多疾病風險 ，呼籲中高齡族群更應嚴格控制每日糖分攝取量。





桂格營養完善計畫攜手社大 提升國人無糖健康新生活





為了提升民眾健康飲食認知與行動力，桂格完膳與全台16間社區大學、健檢中心共同推動營養完善計畫，針對4,500多名中高齡民眾進行「社區大學中高齡學員營養補充認知偏好調查」，調查結果指出，大部分中高齡者的健康意識高，有八成重視飲食均衡，並了解糖分控制的重要性，但僅有半數民眾能於日常生活中落實控制糖分攝取。

▲美國飲食指南將食物分成水果、穀物、蔬菜、蛋白質、奶製品等五大類，每日攝取均衡營養，有助於身體健康。（圖／資料照片）

可見民眾多半了解無糖飲食的重要性，但如何執行卻是一大困擾。歐瀚文醫師建議，民眾在選擇時，應多留意食品成分。若使用外送餐點服務，在點餐時更要注意份量、不要為了高CP值而訂過量，才能避免營養比例失衡。如果能自行選擇糖分多寡，建議民眾盡量挑選無糖，避免糖分攝取過量，善用營養餐盤概念，適當調整一日三餐攝取份量，讓自己吃得均衡營養、健康OK！



1《2020高齡國際趨勢論壇》。

https://www.commonhealth.com.tw/article/article.action?nid=82985

2 臺大醫院健康電子報。從後疫情時代的宅經濟看美食外送外賣平台，我們該注意什麼？

https://epaper.ntuh.gov.tw/health/202011/special_1_1.html

3 奇美醫學中心。非酒精性脂肪肝病國人發生率約 15-45% 嚴重者導致肝硬化。http://www.chimei.org.tw/ePhotoAlbum/files/8FDB50111E21344699DE88ED9E77544B.pdf

4 劉乃瑄、許分、陳正裕 (2015)。非酒精性脂肪肝疾病的評估與治療。

5 Moore JB. Non-alcoholic fatty liver disease: the hepatic consequence of obesity and the metabolic syndrome. Proc Nutr Soc. 2010:69:211-20.

6 J Hepatol. 2018 May; 68(5): 1063–1075.

7 Ouyang X, Cirillo P, Sautin Y, McCall S, Bruchette JL, Diehl AM, Johnson RJ, Abdelmalek MF J Hepatol. 2008 Jun; 48(6):993-9.

8 劉乃瑄、許分、陳正裕 (2015)。非酒精性脂肪肝疾病的評估與治療。

9 WHO(2020)，Healthy Diet.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet