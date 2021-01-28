100% 義大利製造，Maserati MC20 奪下「2021年度最美超跑」頭銜
2GameSome - 有車賞
2021-01-28 17:25:00
第三十六屆全球汽車節，Maserati 超跑 MC20 榮登「2021年度最美超跑」。
作為開啟 Maserati 全新世代的車型，MC20 集優雅美型、極致跑格和非凡性能於一體，這款誕生於Maserati 都靈設計中心的超跑，凝聚了品牌令人振奮的高性能傳統和創新科技，它的到來也令 Maserati 重返賽道。MC20 由 Maserati 創新實驗室研發，並在歷史悠久的蒙地拿工廠生產，是一款 100% 義大利製造的超跑。它擁有鮮明的義大利特色，尤為優雅、純粹，沒有任何冗餘的表達，這一經典設計也生動彰顯在每一款海神車款上。與生俱來的美型、簡約線條，凸顯出這款超跑的極致跑格：車身線條上採用雕塑藝術般的設計語彙，下方底盤則展現了純粹的工程技術。MC20 在設計上將手工工藝的非凡品味與生產工藝的精密工程相結合。這款超跑的獨特之處在於蝶翼式側掀車門。此外，MC20 也是 Maserati 首款採用縱向前大燈設計的海神車型，扁平的尾燈設計同樣展現獨特性格。MC20 極致性能的引擎 Nettuno 海王星，100% 由 Maserati 設計、研發和生產，並獲得國際專利。配備 630 匹馬力 V6 發動機，MC20 可在 2.9 秒內實現 0-100 公里/小時的加速，極超過 325 公里/小時。