台東企協訪全國中小企業總會！陳湧貿理事長：將帶動觀光
生活中心 /綜合報導
2021-01-29 13:44:22
隨著國內外觀光市場競爭日益激烈，台東陸續發展更多元、具創意之行銷策略與作為，因此，為了臺東之永續發展，必須以總體的觀點，透過整體規劃的方法，整合現有各項建設，以提供觀光遊憩及服務設施。而於（29）日上午，台東中小企業協會（台東企協）新上任陳湧貿理事長，率行政團隊翁代吉副理事長、薛煒立秘書長等一行人北上拜訪中華民國全國中小企業總會，表達自己有信心帶領新團隊來帶動台東整體觀光經濟發展的使命。
台東企協陳湧貿理事長表示，「台東縣中小企業相較都會城市資源相對匱乏，此次北上拜訪總會，除展現上任後為台東企協會員服務的決心，更有帶動台東整體觀光經濟發展的使命，非常感謝總會李育成理事長及行政團隊給予的指導，2021年台東企協全體團隊必定更加用心加強服務，讓會員有感、大眾有感」。而總會李育成理事長也表達自己對陳理事長的感謝之情，「非常高興陳理事長率隊北上，看到這堅強的陣容及陳理事長服務的熱忱，總會實感欣慰，台東長期有資源分配不均的問題，未來總會也會全力給予台東企協支持及輔導。同時期待與更多地方資源互相交流進而達到跨域跨界整合，為台灣再創中小企業奇蹟！」最後，台東企協薛煒立秘書長直言，「新接任此職務還在摸索，所幸今日有總會戴麗芬秘書長、范秋芳行政長、盧巧羚副主任的耐心指導，獲益良多，未來台東企協必定扮演好承上啟下的角色，全力支持落實國家政策及總會發展方向，同時結合地方產業，協助注入創新元素，翻轉地方經濟促進發展」。