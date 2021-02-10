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房市／大稻埕老城注入新意　房價漲1成

財經中心/綜合報導

2021-02-10 08:30:00

大同區的大稻埕區域近年來老城有新氣象
▲大同區的大稻埕區域近年來老城有新氣象，也吸引其它區域的族群在此購屋。（圖／NOWnews資料照片）
位於台北市大同區西南側的大稻埕區域，過去以販賣中藥材、南北貨聞名，但近年來文青咖啡廳等文創產業進駐，老城有了新氣象，在地房仲表示，老舊社區的觀感減弱了，生活質感提升，也吸引雙北其它區域的居民移入，近期不僅重慶北路的新成屋熱賣，其它類型的物件也都上揚，去年以來房價也上漲5-15%。
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信義房屋重慶民生店店長陳冠佑表示，文青咖啡廳、文創小店的聚落，雖不會直接影響購買意願，但卻翻轉大稻埕的老城印象，過去一般民眾對大稻埕的印象是中藥材行多、年貨大街南北貨的集散地，但近年來年輕人、觀光人潮變多，也為老城注入活力，減輕老舊社區的觀感。
陳冠佑進一步表示，文創咖啡廳帶來觀光人潮，增加區域房市的詢問度，吸引原有地緣關係的買方或住在別的區域，想找新成屋的族群，也有來自台北車站周邊的外溢買盤，去年以來大同區房價上揚5-15%。
位於重慶北路二段靠近歸綏街，也有許多新成屋，買氣也很熱絡，陳冠佑觀察，熱賣的原因是產品定位準確，有的新建案18至36坪的二至三房，雖然單價落在78至85萬，但因總價落在1500至3000萬，吸引單身、新婚族，小坪數的價格首購族可以接受，也有長輩幫小孩置產。
而老舊公寓物件，則以兩至三房為主力，陳冠佑表示，像是迪化街、延平北路的四十多年以上老公寓，視屋況落在單價40至50萬，屋齡二十至三十年的華廈，則落在單價50至60萬。
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