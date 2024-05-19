小S女兒想幹大事「怕被趕出家門」！親曝媽媽態度：她會氣瘋
藝人小S（徐熙娣）18歲大女兒Elly（許曦文）日前申請上美國南加州大學（USC）、加州大學伯克萊分校（UC Berkeley），引起外界關注。17日她在社群上發文吐心聲，表示自己很想去刺青，但深怕被趕出家門，還有網友說要將此事告訴小S，Elly急喊「noooo!! 她會氣瘋。」
記者薛羽彤／綜合報導
Elly日前在Threads曬出她穿著細肩帶黑色背心展現纖細的腰身，大露性感美背的影片，她說：「有點想刺青蝴蝶，但我怕後悔，也怕被趕出家門」，畫面中Elly右肩上有隻蝴蝶，據文中內容來看，可能只是紋身貼紙。
有網友在Elly貼文底下留言「我幫你跟小S說」，Elly急喊「noooo!! 她會氣瘋。」有不少網友安慰Elly，「不用擔心，你媽也沒被趕出門」、「你媽跟大S都有刺，應該還好吧」、「怕後悔的話在想個一年，然後真的要刺，要刺在不顯眼的地方。」
事實上，小S自己身上也有多處刺青，近日她疑似知道女兒想刺青的念頭，有網友在她貼文下詢問「刺蝴蝶S會嚇到嗎」，她坦言「太醜的話會」，看似不反對女兒刺青。
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