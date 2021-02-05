PGO Ur1 車系韌體與 APP 功能更新，交換電池就搞定
2GameSome - 有車賞
2021-02-05 19:25:00
PGO 近期針對 Ur1 車系的 ECU 系統進行韌體版本更新，即日起車主只要透過電池交換方式即可進行新版的韌體更新，更新說明如下：
(1)馬達啟動及關閉時方向燈會亮一次(2)車子解鎖時方向燈會亮一次(3)車子上鎖時方向燈會閃爍二次同時也搭配 PGO EQ App 版本升級，增加下列實用功能：
- 快速關機組合：鍵按Smart+PGO啟動鍵 快速關機組合鍵，可直接自動上鎖。
- 操作燈光提示
PGO 電動車車主，即日起只要更換電池即可享受到 ECU 韌體更新，且搭配 APP 新增實用性功能。詳情請參見官網https://eq.pgo.com.tw/other/02-01-update-pgo-ecuapp/
- 安全提示：(1)倒車時，車尾燈的加強燈環同步啟動並發出警示音，(2)靜止一段時間忘記關閉馬達時，每 12 秒車輛會發出警示音提醒車主。
- 維修履歷紀錄：車主回門市維修保養，可於PGO EQ APP上看到自己保養維修紀錄，包含日期、維修門市、里程數。
- 點數兌換贈品：車主可憑購車/推薦點數，至PGO電動車門市兌換品牌贈禮。
- 自訂生日快樂歌日期及開關：於馬達開啟與關閉同時播放上下兩段生日快樂歌。
- 車主須至APP Store更新最新版本PGO EQ APP，iOS 新版本為1.3.0、Aandroid新版本別為1.1.6。