繼光香香雞5月買一送一！雞塊、薯條、地瓜球也半價：爽吃20天

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繼光香香雞最新「買一送一」優惠來了，5月2日至6月2日每週四～日，指定商品「買一送一」划算吃好康，優惠時間及品項快筆記：
◾️5月2日至5月5日：甜心地瓜球「買一送一」2包35元
◾️5月9日至5月12日：黃金鴨香寶「買一送一」2包80元
◾️5月16日至5月19日：原味甜不辣「買一送一」2包55元
◾️5月23日至5月26日：蒜脆杏鮑菇M「買一送一」2包70元
◾️5月30日至6月2日：美式脆薯(鹽味)「買一送一」2包55元
提醒大家，優惠活動須為單筆實質支付消費滿100元；僅限現場門市（西門店、環板店、台中三井店、清水店不適用），恕不適用外送服務或第三方平台；商品供應以門市實際狀況為主；優惠不併用。
📌頂呱呱x《關於我轉生變成史萊姆這檔事》聯名餐點與主題餐廳
頂呱呱歡慶50週年聯名《關於我轉生變成史萊姆這檔事》，推出聯名「天堂餐」與「地獄餐」，不只包裝上有著名動漫情節，連餐點都有滿滿史萊姆特色。「天堂餐」開吃包入台味炸雞及起司片的藍色「利姆路捕食刈包」、粉色「朱菜甜甜包」淋上草莓煉乳醬、再喝杯乳酸飲加入藍甘菊調製的「利姆路雪泥」；地獄餐則挑戰臉孔「怨念口袋披薩」、紫薯加抹茶美奶滋醬「紫苑地瓜薯條」及特調紫薯口味「暗黑濃湯」。
頂呱呱還將中崙店打造成期間限定「轉生史萊姆主題餐廳」，一樓設有一百多款史萊姆週邊商品販售區、還有不少全台獨家首賣商品，二樓打造日式動畫風格用餐空間可以狂拍美照。期間凡消費聯名餐點，就有機會獲得精美餐墊紙、角色插旗、利姆路造型貼紙等限量小物；餐飲單筆消費滿300元（需包含聯名限定餐點），就能獲得乙份「每月限量獨家特典」的角色杯墊、精美雷射票、質感透卡、角色貼紙等；預計6月還可加購獨家史萊姆泡麵蓋、吸管套等超精美週邊，數量有限，售完為止。
「頂呱呱x關於我轉生變成史萊姆這檔事」主題餐廳資訊
活動日期：5月1日(三)至12月31日(二)
活動時間：11:00-21:00（商售區營業時間11:00-20:00）
地址：台北市松山區八德路三段206號（頂呱呱中崙店）
電話：02-2577-9936
📌暖男炸雞全店89折！新推麻辣花椒口味
暖男炸雞則為嗜辣民眾推出麻辣花椒口味，一次開吃3款新品，先香麻刺激、後浮現焦糖微甜的「麻辣花椒焦糖炸雞」，重口味必吃的「麻辣花椒蒜香炸雞」，混合清甜紅糟酒香的「麻辣花椒紅糟豬排」，夏天更開胃。慶祝新品上市，5月4日至5月12日期間限定全店89折優惠（不含酒類）。