▲ 2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽「高手改裝組」開放報名 網址看這裡

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由麗寶國際賽車場與 AAI Motorsports 全美國際聯合主辦、福特六和汽車冠名贊助的「2021 Ford Focus麗寶挑戰賽」，自 1 月 25 日首波公布「極限原廠組」計時賽相關資訊後，登記報名參加本組賽事的 Ford Focus MK4 車主在短短幾小時內，便將「ST-Line組」與「ST五門掀背組」參賽名額全數秒殺。

此外，針對日前公布的「極限原廠組」訊息，即使仍然有眾多 Ford Focus MK4 車主因為手腳慢了一步而向隅報名，賽事大會故針對「極限原廠組」的爆棚參賽者提供額外 20% 的參賽名額，即「ST-Line組」與「ST五門掀背組」各自擁有 25 位參賽名額上限，賽事大會將依據報名時序先後與參賽車型確認，自即日起正式電話通知線上登記報名成功的參賽者，以完成後續相關手續；而賽事大會針對報名者進行資格審核時，如有不符者，其名額將會被釋出，並於報名網站另行開放報名，請車迷們務必密切注意麗寶國際賽車場官網的即時訊息公布。