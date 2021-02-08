▲ 2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽「高手改裝組」開放報名 網址看這裡

https://docs.google.com/forms/d/1sJVzO6rywPVc9tE5luJmHS2c7q_BGPZOUS6lyPNKQcE「高手改裝組」報名網址：
https://docs.google.com/forms/d/1oJgxRmLwiYrs5Jbg2gz07dVo1RpMDXmTmvmbNqKwXt4/「極限原廠組」、「高手改裝組」競賽規則網址：http://www.lihpaoracing.com.tw/tw/NewsInfo?nid=2645&page=1&cid=0
由麗寶國際賽車場與 AAI Motorsports 全美國際聯合主辦、福特六和汽車冠名贊助的「2021 Ford Focus麗寶挑戰賽」，自 1 月 25 日首波公布「極限原廠組」計時賽相關資訊後，登記報名參加本組賽事的 Ford Focus MK4 車主在短短幾小時內，便將「ST-Line組」與「ST五門掀背組」參賽名額全數秒殺。麗寶國際賽車場除了與擁有豐富賽事經驗的 AAI Motorsports 全美國際攜手共同舉辦，並敦聘素有台灣賽車教父美稱的陳俊杉先生擔任賽事技術總監，更爭取台灣米其林輪胎以品牌深厚的全球賽事支援經驗、成為「極限原廠組」比賽指定用胎贊助商，更期待透過這樣的嚴謹規畫，讓正規的台灣賽車運動被更多人認識且樂於投身其中。緊接在「極限原廠組」訊息公布後，「高手改裝組」爭先賽事也將自 2021 年 2 月 8 日起正式開啟報名網站。「高手改裝組」徹底開放 Ford Focus 歷代家族成員共同參與，在賽事安全控制的基礎下，除了嚴格要求達到 FIA 認證之人身安全防護等級，對於車輛改裝的寬容度更是大幅提升，「高手改裝組」參賽車輛限定為 20 輛，並根據車型與傳動系統劃分為「自排組」、「手排組」、「ST組」等三個報名組別，報名費為新台幣 26,880 元整，內含賽事周末賽車主題旅館一個房間雙人兩晚住宿、新辦比賽執照費用、車手人身保險、選手餐飲等項目。
此外，針對日前公布的「極限原廠組」訊息，即使仍然有眾多 Ford Focus MK4 車主因為手腳慢了一步而向隅報名，賽事大會故針對「極限原廠組」的爆棚參賽者提供額外 20% 的參賽名額，即「ST-Line組」與「ST五門掀背組」各自擁有 25 位參賽名額上限，賽事大會將依據報名時序先後與參賽車型確認，自即日起正式電話通知線上登記報名成功的參賽者，以完成後續相關手續；而賽事大會針對報名者進行資格審核時，如有不符者，其名額將會被釋出，並於報名網站另行開放報名，請車迷們務必密切注意麗寶國際賽車場官網的即時訊息公布。賽事大會也將於 2021 年 2 月 8 日中午起，針對「2021 Ford Focus麗寶挑戰賽」於麗寶國際賽車場官方網站正式公布「極限原廠組」計時賽事與「高手改裝組」爭先賽事報名選手參考依循的「競賽規則」，其中針對參賽時程、參賽新手證講習、報到流程、驗車規範、練習時段、練習收費標準、參賽車輛的各項技術規範、參賽選手的各項人身防護等都有明確的說明，請報名參賽「極限原廠組」與「高手改裝組」的車手務必仔細閱讀「競賽規則」並依規落實。麗寶國際賽車場官方網站：麗寶國際賽車場 (lihpaoracing.com.tw)