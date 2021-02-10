刮刮樂誰設計的？台彩揭露5人小組 平均年齡竟不到30歲
記者顏真真/台北報導
2021-02-10 11:00:00
每到農曆過年全台民眾不分男女老少人手一張的刮刮樂，但大家知道刮刮樂從設計到印製過程嗎？台灣彩券每年發行約60款各式各樣刮刮樂，其實設計團隊只有5人，而且平均年齡竟不到30歲，成員背景從管理學、行銷、傳播、一直到社會科學的人才都有，而且每一張刮刮樂都必須由取得相關技術認證的國外廠商印製完成後再運送到台灣，因為高規格安全控管要求，也讓國外印製廠專為台灣的刮刮樂開發了一條專屬生產線。
台灣彩券發行的刮刮樂採用的防偽技術堪稱全球最高規格，每一張刮刮樂都必須由取得相關技術認證的國外廠商印製完成後再運送到台灣，而台灣味十足的刮刮樂在設計上，和國外印刷廠討論溝通時也發生了不少趣事，刮刮樂產品團隊就分享，常常在初版設計看到西洋式財神爺，或是台灣的元素被用西方的畫風重新詮釋，讓人看了好氣又好笑。有時候其他產品規格都已確定好了，反而在刮刮樂的票面設計上卡關很久，工作日常之一就是會擦出很多中西合璧的新火花。雖然台灣彩券每年發行約60款各式各樣的刮刮樂，但負責的設計團隊僅有5人，平均年齡不到30歲，至於他們是不是都是專精於數學或統計領域相關技術的人才嗎?其實不然。台灣彩券透露因為刮刮樂的銷售族群非常多元，為滿足這些橫跨不同年齡、性別和職業族群的銷售對象，作為刮刮樂產品團隊的成員除了要具備清晰的邏輯思考能力來規畫獎金結構設計，更需要有過人的求知慾且樂於吸收接受不同領域的資訊，才能發揮展現源源不絕的創意，因此產品團隊成員的背景從管理學、行銷、傳播、一直到社會科學的人才都有，組成相當多元。此外，刮刮樂產品團隊成員也分享洞察台灣市場趨勢的敏銳度在刮刮樂產品規畫是不可或缺的，每個月都要因為規畫產品開無數次的會議，每個產品提案也都是經過反覆討論發想出來的，每年發行約60款的產品更是從近百款提案中精挑細選篩選出來的。作為一個刮刮樂的產品設計，重要的是細心觀察及如何去貼近台灣民眾的日常，讓刮刮樂可以融入台灣人的生活。因此，為了讓刮刮樂在設計上能更「接地氣」，台灣彩券的刮刮樂產品團隊常需要走出辦公室觀察或體驗目前市場上趨勢與偏好，才能針對不同訴求的產品規畫不同的元素，像忠誠玩家喜歡財富感，高面額的刮刮樂自然就設計成滿滿賺錢的感覺，而為了吸引年輕族群的目光，就嘗試與電競手遊「傳說對決」推出聯名刮刮樂，或是推出可將票面放在臉上作為拍照打卡的互動式刮刮樂。不僅如此，有些民俗的忌諱，例如票面上只要有神像、神明等等元素都會刻意避開刮區，以求保留神像最完整的樣貌，就是一個考量到台灣民俗文化的設計巧思。台灣彩券刮刮樂團隊成員還透露，每個月自己都會固定提撥一筆錢做為「市場調查」，像近年熱銷的益智延長型連線玩法，2015年首次推出時也是先詢問經銷商的意見，到後來玩法結合台灣民眾喜歡的元素像是麻將去做變化，現在已培養成為每次推出經銷商必定排隊搶購的暢銷產品。因為每逢新品上市，他們都要親自走訪投注站，除了聆聽經銷商的聲音，就是希望能藉由最前線的購買體驗，來模擬消費者的真實感受。今年春節前台灣彩券也推出了16款主題遊戲，百萬元以上獎項更達737個是歷年最多，較去年增加了91個。台灣彩券公司統計也發現，去年春節前刮刮樂發行的646個百萬元（含）以上獎項，全國共刮出617個，其中新北市刮出100個，居全國之冠，台中市刮出83個，位居第2名，桃園市則是刮出77個，位居第3名，而且從去年經銷商通報台灣彩券的刮出大獎故事顯示，有許多民眾刮出大獎前出現徵兆，也有人是挑自己的幸運數字刮出大獎，或是作夢夢到，民眾不妨多多留意生活中的小細節，說不一定今年刮出大獎就是你。