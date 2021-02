「鋼鐵人」小勞勃道尼不僅是許多人心中的超級英雄,也在華人影迷當中相當受到歡迎,難怪農曆新年來臨,他會特別在微博PO出恭賀新禧的照片和留言,跟粉絲拜年,祝賀大家牛年快樂。

照片中的小勞勃道尼,穿著印有「詠春」2字和木人樁圖案的T恤,並留言:「Happy Chinese Niu Year to my tie fans! Niu nian niu hong hong! With love。​​​​」(中國牛年快樂,我的鐵粉們!牛年牛哄哄!愛你們),讓華人粉絲看到都大讚他超級可愛。

▲小勞勃道尼穿著印有「詠春」2字和木人樁圖案的T恤拜年。(圖/小勞勃道尼微博)

其實,小勞勃道尼一向對功夫喜愛有加,更把李小龍當作偶像,甚至在美國跟葉問早期的弟子張卓慶傳人艾瑞克歐南(Eric Oram)師傅,學習詠春拳多年,他甚至透露,自己在人生低潮的時候,便是靠詠春拳學會自律,並且走出低潮,迎來「鋼鐵人」這個角色,讓他鹹魚翻生。