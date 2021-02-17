呂謦煒批「爱情牛」無心愛高雄？文化局：參考古字設計

「爱情牛」字樣

上的「愛情牛」一詞中，竟然使用了「有愛無心」簡體字「爱」

委外美編設計師為呼應春節喜慶氣氛參考古字的寫法美術設計，

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呂謦煒認為，繁體中文是中華文化的瑰寶，全世界也僅剩下台灣等少數地區仍作為官方規範文字，值得我們珍視愛惜。然而，理應維護並推廣中華文化的高雄市文化局，卻在刊物上使用簡體字，實在不能輕易視之。

呂謦煒批，在民進黨籍的陳其邁上台擔任高雄市長之後，一些政黨或團體對市府的監督似乎削弱了很多，在國民黨執政時期，在市府活動中偶然看到簡體字便大肆批評，總是視為洪水猛獸的民進黨或時代力量，是不是也該有點說法？

呂謦煒說，自己不會像某些綠營人士一樣上綱上線，認為這是中共「文化統戰」，但主管文化的文化局這種錯誤不可接受，還是說，現在的高雄市府團隊覺得「有愛無心」沒關係，只要奪權上位就好，不必真心愛高雄？

對此高雄市政府文化局則指出，文化局所出版的「文化高雄」是大高雄地區藝文活動的重要刊物，

文化局強調，二月份文化高雄月刊為提供民眾春節期間重要場館開閉館等訊息，

‧就是要超玩」為標題，用愛情牛、事業牛、