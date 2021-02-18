邁向下一個紀元─McLaren全新混合動力超跑Artura正式發表！

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在全面革新的設計下，工程師與設計團隊將車輛空間優化，即使採用了具有傳統引擎、電動馬達與電池組的油電混合動力系統，但Artura仍舊延續了McLaren一貫地超輕量化理念；首次運用的MCLA輕量化碳纖維單體底盤，車身結構使用Superformed Aluminium鋁合金及碳纖維打造而成。緊湊地混合動力系統全重僅130kg〈包括：電池組88 kg，電動馬達15. kg〉，較過去相近系統輕了10%，讓Artura乾重僅1395kg，淨重為1498kg，幾乎與搭載傳統動力系統的車款相當。
而全新Artura動力系統的核心，是一具全新開發、原廠代號“M630”、排氣量2993c.c.的雙渦輪增壓V6引擎，並採乾式油底殼設計，僅重160kg，較過去的V8引擎輕了約50kg，且短小精悍的體積，也更有利於機械空間安排，動力輸出數據為585ps/7500rpm與585Nm/ 2,250-7000rpm，同時該具引擎採120度V型夾角設計，可讓渦輪增壓系統設置於V型引擎的V型夾角中，不僅重心低，且降低排氣回壓壓力損失，提升引擎性能，同時，強化曲軸可讓引擎最高轉速達8500rpm。 至於電動馬達部分，採用整合於變速箱中的軸向磁通電動馬達，可直接與V6引擎整合運行，可帶來95ps與225Nm之動力輸出，整體功率效能比一代旗艦P1所採用的電動馬達還提升了33%，混合動力系統整體綜效最大馬力為680ps〈671bhp/500kW〉，最大扭力則為720Nm，搭配專屬地8速SSG雙離合器變速系統，0-100km/h起步加速成績為3.0秒，0-200km/h加速成績則為8.3秒，0-300km/h加速也只需21.5秒，極速為330km/h。其中全新開發的8速SSG雙離合器變速系統雖然較現行車款使用的7速變速系統多了一檔，但透過輕量化與省去倒檔的設計，變速箱長度反而還短了40mm，至於變速箱少了倒檔後，倒車時則將由電動馬達反轉驅動。
電力來源則是由五個鋰離子電池模組構成，容量為7.4kWh，以純電行駛最大續航里程可達30公里，而電池模組設置於碳纖維車體結構的後半段，除達到更好的配重，也具有較好地防護；而使用一般地充電設備充電，電池電量充至80%僅需2.5小時，同時，也具備動能回收功能，在不同模式下，回收引擎動能為電池充電。 全新Artura採用之MCLA輕量化碳纖維單體底盤，具備更具彈性地機械配置能力，可針對不同車型設置電池模組艙，並導入乙太區域網路科技，用以控制空調系統與包括：ADAS先進駕駛輔助系統、IACC智慧主動式巡航系統、LDW車道偏離預警系統、AHBA自動遠光燈輔助系統、RSR交通標誌識別系統、OTA線上軟體升級等輔助系統，讓車內電纜長度縮短了25%不僅減輕重量，訊號傳輸效率也更為快速。
全新Artura外型仍延續McLaren一貫設計語彙，依舊可以看見低斜的車鼻、前傾化座艙、高車尾等基本元素，上掀蝴蝶展翅式車門整合了可折式後視鏡，搭配短軸距與低車身展現不俗魅力；在緊緻亮麗外表下，McLaren盡可能減少車身鈑件數目、線條與銜接縫隙，其中車後艙包括後輪拱就是採一體化設計，間接優化空氣動力效應，在“凡事皆為性能”的設計宗旨下，透過更好的空氣動力設計，達到更好的下壓力與散熱效果。
座艙則同樣採簡潔設計，但在以駕駛者為中心的設計更上一層樓，將駕駛模式控制鍵整合儀錶板旁，動力模式與操駕模式按鈕相互獨立，同時將儀錶板與方向機柱整合，當調整方向盤角度時，儀錶板也會同步調整，維持最適切的辨識機能，同時，新的駕駛模式介面，也可以讓駕駛者在不離開方向盤下進行切換。
座椅部分，則式配置全新的Clubsport桶椅，不僅維持椅背調整功能，且新穎而簡約的設計，整個座椅可實現橢圓弧調節，使大腿支撐、座椅高度與靠背一步調整到位，並兼具輕量化與良好支撐性，此外，原廠還提供Comfort座椅供客戶選配。
而且座椅配置與整體座艙陳設都經過人體工學優化，輕薄地碳纖維座椅本體、中控台與車門內飾板，即便是身高達193cm的成人也可以擁有充裕地車內空間。中控台配置具8吋觸控螢幕之全新MIS II資訊娛樂系統與全數位化液晶儀錶板，全新MIS II資訊娛樂系統具備智慧型手機連接與鏡射功能，提供更完整地數位化操作功能，並且可透過線上升級，修正各項功能，包括了MTT賽道遙測系統與VDC動態甩尾控制系統等；數位化儀錶板，重新設計導航地圖、重點資訊等顯示方式，減少對駕駛者的干擾，並可透過儀錶板隱藏模式，隱藏非必需內容，使駕駛者專注前方道路。全新Artura還配備藍牙低能耗鑰匙，當車輛感應到鑰匙靠近時，便會自動開啟迎賓、車內氣氛燈等迎接駕駛與乘客。
動態模式部分，全新Artura提供四種動力模式，包括：零排放、續航里程達30km純電模式。應對各種駕駛環境而設計的舒適（Comfort）模式，使車輛整體續航里程與燃油效率最佳化，且當車速低於40km/h，強化感應的Stop&Go模式，讓引擎熄火的時機更為精準。若有更高地動力與操駕需求，則可煥智運動（Sport）與賽道（Track）模式，在這兩個模式下，電動馬達功率輸出會更加強勁，維持更好的低轉速扭力，對應瞬間加速需求。另外，獨立操控模式選擇可讓駕駛者依據個人喜好、天氣與路況，調整避震器阻尼硬度與電子穩定控制系統的介入程度。
同時，McLaren工程師團隊專注於新車的制動穩定性、車尾可控性、抓地力強化、下壓力的優化以及駕駛體驗的全面提升，為此在Artura也首次運用了電子差速系統，可獨立分配後軸左右兩側地動力輸出比例，相較於機械鎖定差速器，電子差速器更加輕盈、小巧、可控，並可透過後輪鎖定與否提升過彎的循跡牽引力。而且Pirelli輪胎的Cyber Tyre®技術，使全新Artura的動態精度更上層樓，這項技術在每個輪胎內都設有晶片，可將輪胎狀況與動態輔助控制系統整合，達到優化輪胎性能的效果。全新Artura亦配置了McLaren引以為傲的液壓轉向輔助系統，並且獲得升級，搭配PDC主動式底盤控制系統，為Artura帶來更加出色的乘坐與操控體驗。煞車系統則是源自Longtail系列的陶磁碟盤與鋁合金輕量化卡鉗，提供精準制動性能。
除了性能與操控的全面提升，McLaren甚至強化了Artura的NVH表現，讓Artura在以純電行駛時達到在近乎靜謐的乘坐感，並且透過高剛性的碳纖維車體結構、液壓動力系統支架、全新後懸吊設計，以及配置之Pirelli P-Zero輪胎還具備獨家專利地PNCS降噪系統，來提升NVH表現，其中PNCS降噪系統可有效吸收輪胎滾動時內壁共振的噪音。
全新Artura發表後將陸續於全球各市場開始接單，首批車輛預計會在2021年第四季度起交付客戶。此外，McLaren還提供了種種不同版本車型公準車主選擇，包括：標準版、Performance版、TechLux版及Vision版，車主可依喜好選擇，而全新Artura亦享有五年車輛保固、六年電池保固與10年車身品質保固等保障。