政院砸128.3億推台灣養豬產業轉型 冷鏈升級最花錢
記者劉育辰／台北報導
2021-02-18 13:57:24｜2021-02-18 14:16:07
台灣過去曾靠著外銷豬肉賺進大把外匯，卻因口蹄疫豬羊變色；如今口蹄疫成功拔針，加上政府開放含萊克多巴胺的美豬進口，為了加速養豬產業升級，重返過去外銷榮景，行政院今（18）日正式核定約128.3億養豬產業百億基金，積極輔導國內養豬產業全面轉型升級。
為打造「養豬國家隊」，行政院除了實施豬隻總量管理，以維持國內豬價外，為了讓台灣豬走向世界，更要積極建構肉品冷鏈技術與系統，確保肉品品質，做到延長保存期限至少7天，其次則是輔導養豬場現代化、轉型升級。農委會在報告中提出「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」產業輔導方案，規劃八大產業輔道策略，投入128.3億，在未來4年內積極輔導國內養豬產業全面轉型升級，其中推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級的預算佔比最高，達40.16億。行政院秘書長李孟諺表示，設立屠宰冷凍場、補助運輸車輛的溫控設備，並推動傳統肉攤溫控設備的升級，加強海外的拓展，提供外銷獎勵補助，讓出口成長率能達到20%以上。此外，外界擔憂美中衝擊台灣豬市場，及相關食安問題，李孟諺強調，美豬開放至今，經過逐批查驗400多批，完全沒有含萊克多巴胺的豬肉進口，而台灣豬肉的占比仍然達到92%，與去年同期相比，消費量大量增幅6,000噸，國人無須擔心。