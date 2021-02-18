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水電工神配管！女擔憂「這樣沒問題？」　結局讓全場笑爆

編輯中心/綜合報導

2021-02-18 16:10:26

▲水電工神配管！女擔憂「這沒問題？」，結局讓全場笑爆。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲水電工神配管！女擔憂「這沒問題？」，結局讓全場笑爆。（示意圖／翻攝自pixabay）
「水電工」這份職業在人們的日常生活中不但常聽到，更是常見到，就連許多影片也以「水電工」這個職業拍攝，知名度非常高，而近日就有網友在網路上曝光一位水電工師傅配管的神技術，而安裝完成的結局則讓她非常「擔憂」，網友們看完後紛紛笑翻，引起熱議。
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▲從照片中可以看到，一根位於牆邊的銅管因需要向上延伸，被水電工彎折往上，但彎折處卻呈現「驚人的直角形狀」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）
▲從照片中可以看到，一根位於牆邊的銅管因需要向上延伸，被水電工彎折往上，但彎折處卻呈現「驚人的直角形狀」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）
這位網友在臉書社團《爆廢1公社》中PO出一篇文章表示「安裝完畢，師傅說沒問題，是真的嗎」，原PO更隨文附上圖片，只見從照片中可以看到，一根位於牆邊的銅管因需要向上延伸，被水電工彎折往上，但彎折處卻呈現「驚人的直角形狀」，甚至已經有凹陷的情況發生，這讓原PO非常擔心，而照片一曝光，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們看完後紛紛笑爆留言表示「完美彎管」、「被水電耽擱的藝術家」、「低壓管變高壓管的概念嗎」、「玫瑰金的藝術，完美！直角做的很漂亮！」、「這個絕對穩的啦...穩死」、「走直角，電子科的」、「好厲害的師傅，這樣子都能讓管子暢通，當今世上可無人能敵呀」、「不論管內流的是液體或氣體，絕對不可能『沒問題』」、「一定從轉角先破」、「水管沒問題...師傅有問題」。（編輯：王柏文）
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