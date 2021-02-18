Toyota GR Yaris、全新改款GR 86預計2021下半年導入，更將首度引進TownAce輕商用車！

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在和泰汽車2021年的新車引進計畫中，雖然沒有像2020年Corolla Cross般的重量級主力銷售車款，但也算是話題十足，尤其上述的兩款高性能車GR Yaris與全新改款GR 86最受車迷們關注，但依照引進的排序，在第一季登場的車款，在Toyota部分會是進行年式進化升級的Camry，雖然中大型房車市場以不若過去蓬勃，但仍受傳統買家青睞，Lexus則是已經在日前發表了小改款LS旗艦房車與LC Limited Edition限量特式跑車。
緊接著在第二季，已在2020年11月24日開始接單的全新大改款Sienna將會在第二季正式上市，至今已接單超過700張，為市場上最受歡迎的美式全尺碼MPV，導入全新Hybrid油電混合動力系統，動力效能全面進化。
至於在第三季將會是討論熱度最高的GR Yaris以限量導入的方式登場，GR Yaris更在2020年問世以後就在全球鋼砲界掀起風潮，也是Toyota近年致力高性能車開發後，討論度最高的車款，搭載了一具全新開發、排氣量為1618c.c.的三汽缸渦輪增壓引擎，在得益於賽車技術，與TNGA科技概念，讓這具當前世界上動力最強的三汽缸引擎，於日規版本上擁有272ps〈200kW〉最大馬力，以及370Nm〈37.7kgm〉最大扭力，而歐規版動力數據則為261hp〈192kW〉與360Nm，並搭配六速iMT智慧手排變速系統。 強大動力驅動1280kg的車重，讓GR Yaris僅須用5.5秒的時間即可由靜止加速到100km/h，同時還撘載的全新GR-FOUR四輪驅動系統，並在前後軸都配置Torsen限滑差速器搭配電子控制多片離合器中央差速器，強大動力與先進驅動配置，操控性備受期待。至第四季時Toyota將會引進全新大改款GR 86，身為當家小跑車，預計會換上2.4升水平對臥四汽缸引擎，動力性能將再次升級。
除了一般乘用車外，在商用車部分，傳言已久的輕型商用車Town Ace也會在年底前亮相，其實Town Ace測試車在先前已多次在台灣被拍到，但Toyota遲遲未公布實際導入時程，2021年開春終於傳來好消息，預計會搭載具有97ps最大馬力、代號2NR-VE的1.5升引擎，將會有手排與自排選項；目前輕商用車市場，主要販售車款為Suzuki Carry、DFSK 穩發與中華CMC Veryca，其中又以Veryca為該級距的長年銷售龍頭，Toyota這回正式宣布進軍輕型商用車市場，以其強大地品牌形象與產品世代較新等優勢下，勢必對市場帶來強大衝擊，Veryca該如何面對Town Ace的強力競爭，就讓我們拭目以待。
而商用車品牌Hino部分，在2021年2月開始接單、符合六期法規的全新200系3.49噸商車會在3月初正式發表，另外中、大型的500系及700系除將導入符合六期法規車型外，也會以全新外型亮相。此外，在營業據點部分也會陸續更新升級，以及設立區域鈑噴中心。 在三品牌全新車款引進規劃下，和泰汽車訂出Toyota 13.3萬台，Lexus 2.1萬台，市占率將上看35%，以及商用車9,350台之年度銷售目標，皆將挑戰販賣歷史新高，可見和泰汽車之野心與信心。