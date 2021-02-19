病態肥胖月甩15公斤 減重手術健保有給付
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-02-19 20:19:43
超級肥胖的民眾不但影響健康，幾乎都有三高、呼吸中止症這樣的問題，高雄健仁醫院美體健康中心主任蔡明憲表示，應該要積極減重，才能減少日後得到心血管疾病以及死亡的風險，目前健保針對病態性肥胖合併呼吸中止症的減重手術已經開放給付，健保給付費用大約五至十多萬元不等，病人僅須負擔腹腔鏡耗材及健保部分負擔，可以減少病人的經濟壓力。
蔡明憲指出，收治過的個案中，一名45歲林姓小姐，身高159公分，體重高達153公斤、BMI值達60，屬於超級病態肥胖病患，衣服要穿到超級大尺碼。為了找回健康，林小姐決定接受胃縮小手術治療，術後24小時可以進食，48小時返家，目前一個月後就順利減去15公斤，活動變得更輕盈，同時因為睡眠呼吸中止症改善的關係，整個人精神變得更好，更容光煥發。未來預計林小姐一年可以減去約40到70%的過多體重，標準重量約為55公斤。蔡明憲表示，目前治療病態性肥胖患者的主流手術方式俗稱「胃縮小手術」，也稱為袖狀胃切除手術，是透過腹部1-3個小的切口進行手術，移除靠近大彎處的胃，只留下容積約100-150毫升的胃部，利用減少胃容積及減少飢餓荷爾蒙的原理，達到減重效果。一般術後1-2天可出院返家，因為手術部位僅限於胃部，比較不會出現營養不良、腸阻塞等等長期後遺症問題。蔡明憲說，健保給付減重手術標準，自去年5月1日起修正，將病態性肥胖的體重標準下修，年齡限制也由原先55歲以下放寬至65歲以下，以嘉惠更多苦於病態性肥胖的民眾。