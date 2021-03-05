房市／投報率5% 中原大學商圈搶當房東
財經中心/綜合報導
2021-03-05 18:30:00
去年以來台灣整體房市熱絡，市場上游資多，許多保守投資者在股市獲利後，轉而置產穩定的收租產品，而桃園市中原大學商圈商業機能發達，套房出租投報率達5%之多，再加上擁鐵路地下化新設中原站等建設議題，收租產品交易熱絡。
中原大學商圈發展很早，門口的實踐路即為中原夜市，鄰近的中原大學、健行科技大學和元智大學的學生皆仰賴中原商圈消費，收租產品交易熱絡。信義房屋中壢站前店專員江謝廷隆表示，中原商圈多為屋齡較高的公寓、透天、華廈，通常一樓作為店面，二、三樓隔成套房出租，屋齡30年傳統透天厝總價約2000萬，公寓總價約400多萬，單間套房總價則約180至200萬，公寓套房租金行情約5000元、社區大樓套房租金約6000至6500元。江謝廷隆表示，這裡商圈出租商品投報率約5%，去年以來，市場游資多，保守型投資者尋找穩定的置產標的，也讓中原商圈的收租型產品交易又更加熱絡。他舉例說明，有一社區大樓的6坪套房，過去總價僅要70萬，去年以來漲至80、90萬，房價穩定成長。桃園都會區鐵路地下化計畫將於忠義路與普忠路間增設中原站，為區域增加建設話題，也可望為中原商圈帶來觀光人潮。而原本從中原大學商圈若要搭火車通勤，得至車程10分鐘的內壢火車站或中壢火車站，增設中原站後，讓當地民眾通勤更加便利。