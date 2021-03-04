▲ KIA 銷售亮眼 2 月創三紀錄，新款 Stonic、Carnival 上半年報到

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在乘用車市場，KIA 全車系在 2 月份以 343 台的銷量、年長率高達 193% 的跳躍式成長，創同期歷史新高；而在商用車市場 KIA 的表現也不遑多讓，2 月份 KIA 商用車以 151 台的銷量、年成長率達 70% 的成長力道，同樣寫下同期歷史新高。KIA 乘用車與商用車在 2021 年 1-2 月的銷量，累計也達成 850 台的歷史新高數字。

KIA Sorento 二月掛牌數字達 145 台，首度榮登 2 月同級銷售冠軍（註1）。而 KIA 的進口冠軍都會小車 Picanto，在二月更繳出了 181 台的優異成績,以單月年成長率高達 218% 的爆發式成長，再次榮奪同級銷售冠軍頭銜（註2）。另外值得一提的是，KIA Sorento 和 Picanto 不僅雙雙奪下 2 月同級銷量冠軍，Picanto 也同時進入了 2 月份非豪華品牌的 Top 10 銷量車型（註3）。KIA 總代理台灣森那美起亞總裁李昌益亦表示，Sorento 目前已累計接單突破 400 張。

展望 2021 年，KIA 總代理台灣森那美起亞將持續以最快速度導入 KIA 最新車款，包含 Stonic 與 Carnival，都即將在 2021 年上半年登場。

KIA 為 Picanto 推出超低頭款 2 萬 2，低月付 7,999 元起的理財方案。而 Sorento 則可享 60 萬高額 0 利率，並升級價值 10 萬元之尊榮六人座選配組或潮旅配件組（價值逾6萬元），五年不限里程全車原廠保固的購車優惠方案。