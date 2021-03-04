Maserati TROFEO車系全員到齊! 698萬起享受義式嗆辣魅力!

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疾風勁旅的熱血行動派 ─ Ghibli TROFEO以北非撒哈拉沙漠的熱帶季風為名，Ghibli TROFEO 的現身，隨時都能成為道路上的目光焦點。在肌理分明的肌肉線條下，擁有超跑等級的580 hp強悍動能，僅4.3秒就能完成 0-100 km/h 加速，極速更高達326 km/h，滿足熱血玩家對於性能的渴望。除了動力輸出不同凡響，Ghibli TROFEO 更以率性有型的外表擄獲人心，全車碳纖維空力套件、湛黑外觀套件、引擎蓋雙散熱孔、21吋鍛造鋁圈，清楚說明Ghibli TROFEO 不安於室的奔放性格。 除了令人印象深刻的迷人外表，Ghibli TROFEO 更以超越旗艦水準的豐富配備，完美演繹義式奢華美學與精品級造車工藝；標配可通風/加熱的 Pieno Fiore 天然皮革運動型座椅，駕駛者不論四季晴雨，都能享受愜意舒適的操駕氛圍。然而只要開啟 TROFEO 車系專屬的 CORSA 賽道模式，就會立刻進入備戰狀態，以雷霆萬鈞之姿回應各種挑戰！
文武兼備的全能創勢者 ─ Levante TROFEOLevante 是 Maserati 創廠百年來所推出的首款高性能休旅，以變幻莫測的地中海季風為名，名符其實突顯其允文允武的全方位調性。身為車系中最頂尖的性能代表，Levante TROFEO 不僅在動力上滿足了所有人對速度的渴望，同時還提供超乎想像的駕馭樂趣，讓豪華休旅也能擁有媲美純種跑車的操控感受。在Trofeo車系豐沛的輸出下，搭配 Q4 主動式扭力控制四輪驅動系統，可在4.1秒內轉瞬間完成0-100 km/h加速；主動式6段氣壓懸吊，可控制最多8.5公分的底盤高度調整，展現絕佳的地形適應力。此外，Levante TROFEO 亦標配有後軸機械式 LSD 限滑差速器，輔以前後50：50車身配重，堪稱是世上最有法拉利靈魂的 LSUV。 在同樣的頂規配置下，Levante TROFEO 還能同時享有極盡寬敞的後座空間及高達580公升的行李廂容積，讓奢華氛圍不只侷限於駕駛座；全車 Pieno Fiore 天然皮革及大量 Alcantara 麂皮的運用，更能讓初次踏入 Levante TROFEO 車室的賓客驚艷不已。
突破巔峰的劃時代領袖 ─ Quattroporte TROFEO身為品牌中歷史最悠久的車款，Quattroporte 自1963年推出迄今，已歷經六個世代的傳承；近一甲子的歲月，淬鍊出 Quattroporte 與其他旗艦房車截然不同的優雅風采 ─ 她不僅是義大利最頂級的豪華四門轎跑，亦是實踐 Maserati GT 造車工藝的最佳代表。在近5.3米的車長下，Quattroporte TROFEO 完美展現頂級轎跑的磅礡氣勢，盡顯海神旗艦獨有的王者之姿。 Maserati 的造車宗旨 ─ GT 精神，強調的是舒適、奢華以及至高無上的駕馭樂趣，三者缺一不可，而 Quattroporte TROFEO 則是將這三要素發揮到極致。寬敞舒適的後座空間更顯現 Quattroporte 從容大氣的旗艦風範：配備四區恆溫空調、後座側窗及後擋電動遮陽簾、後座加熱功能、全車14支揚聲器的 Harman Kardon 音響系統等；準車主還能依照喜好，為愛車挑選多款尊榮配置：像是與義大利百年頂級精品 Ermenegildo Zegna 合作研發的 Pelletessuta 編織皮革座椅、享譽國際的一流名廠 Bowers & Wilkins 音響系統（17支揚聲器），打造出專屬且風格獨具的全方位座駕。在享受過580 hp最大馬力所帶來的激情與震撼後，您不妨可以換個位置、放鬆心情，細細品味這款來自古城波隆那的精品級鉅作。
TROFEO 全車系標配源自法拉利 Maranello 的3.8升90度V8缸內直噴雙渦輪增壓引擎，擁有580 hp最大馬力與730 Nm最大扭力的磅礡輸出，並全面配備Trofeo車系專屬的 CORSA 賽道模式，切換後的引擎功率、換檔反應及懸吊系統都被調整至備戰狀態；除此之外，Launch Control 彈射起步功能也在開啟CORSA的同時被啟用，在起步瞬間即最大化性能表現。
外觀配置上，TROFEO 車系被賦予與眾不同的獨特樣貌，在全車湛黑套件與專屬碳纖維空力套件的全副武裝下，形塑出強烈且濃郁的肅殺氣息；從車側望去，超規格的21吋鋁圈配置，更彰顯其與眾不同的地位，而葉子板上醒目的 TROFEO 銘牌與耀眼的紅色散熱鰭孔，B柱下方的義大利國旗徽飾和C柱上的紅色箭矢Saetta廠徽可謂相互輝映，在低調中又保有象徵賽道的醒目特徵。
進入座艙，嚴選自高海拔山區的 Pieno Fiore 頂級天然皮革，不只運用在運動型座椅，更全面延伸到儀表板及四扇車門上；車頂棚亦為 Alcantara 麂皮細膩包覆，搭配精緻卻又難掩賽道氣息的高光澤碳纖維飾板，完整呈現象徵義式美學的精巧。再將視線拉回中央控制儀表，全新 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 系統，擁有大幅提升運作效率及流暢度的數位系統，不僅解析度提高近10倍，更支援最新的無線連接 Apple CarPlay 及 Android Auto 技術；在前衛科技的層層包圍下，同時享有 Maserati 與生俱來的高雅格調。