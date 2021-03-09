全台最大火鍋節上線！電商平台串連後疫情合作新商機
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-09 18:10:30｜2021-03-09 18:16:13
去（2020）年面臨疫情影響，許多產業開始尋思得以在疫情下發展的新商業模式，主打都會娛樂地圖的電子商務平台與美食資訊網站也宣布攜手合作，將在15日起推出全台規模最大火鍋節，邀請全台近9成火鍋品牌合作，開始線上帶動線下的新合作形式，未來也希望能成為年年推出的新節日。
都會享樂即時預訂平台FunNow聯合生活美食資訊網站 WalkerLand 窩客島，主辦全台最大火鍋節，邀集 85 個火鍋品牌合作，大台北及台中超過145間火鍋店家共襄盛舉，只要在3月15日至4月16日於線上平台上預訂火鍋店，最低可享單筆7折的優惠，搭配用餐現場活動還有送肉盤、菜盤或啤酒的好禮。此次合作品牌包含鼎王麻辣鍋、麻神麻辣鍋、詹記麻辣火鍋、無老鍋、這一鍋、石研室等消費者耳熟能詳的知名品牌，FunNow藉由本身與品牌及有訂位合作的優勢，串連現下相關產業，打造都會娛樂的新型態商業節日，預估未來將成為新趨勢。平台指出，台灣的火鍋產業每年可達300億產值，更有高達6成的國人一年四季都會吃鍋，由此可見，吃火鍋已不再是冬天限定。再加上後疫情時代即時預訂成為顯學，去年有不少餐飲店家受到影響，「預訂座位」及「實名制」已成為許多餐廳的營業方針之一。平台主打15分鐘內即時預訂都會享樂，既能幫助店家宣傳，同時轉換為實質的線下消費，也透過預訂系統，實名提供給店家相關顧客資料，在此次火鍋節，平台設計出以年輕族群為主的互動及體驗，也將為超過145間火鍋店家增加業績。火鍋節於日前舉辦開幕派對，邀請Podcaster《台灣通勤第一品牌》在詹記麻辣火鍋敦南店邊吃邊聊台派的吃鍋回憶，而難得釋出活動限定座位的詹記麻辣鍋，80個名額也在開賣當天瞬間秒殺，顯見線上帶動現下消費的強勁實力。此次活動也與WeMo Scooter、Uber合作，考量消費者的飲酒需求，在交通移動上多有不便，兩間業者因此祭出近百萬免費乘車金，間接帶動異業合作的多元可能。
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