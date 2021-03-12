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義式時尚安全帽IRIE Helmets潮流閃耀首亮相，台北信義快閃店熱鬧展開

Carture 車勢文化

2021-03-12 18:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
安全帽向來是騎士展現個人穿搭品味的重要人身部品，如何在車陣中與眾不同，換上一頂〝潮〞、〝帥〞的安全帽就對了；來自義大利米蘭的時尚安全帽品牌IRIE Helmets在台北信義區著名地威秀廣場舉辦品牌首場快閃店活動，正式向台灣市場帶來源自義大利米蘭的時尚美學，其安全帽以義式都會風格結合使用者體驗至上設計，徹底顛覆騎士們過去對於安全帽和時尚絕緣的刻板印象，讓每一位使用者都能夠在擁擠車潮成為最引人注目的耀眼存在。
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成立於義大利的安全帽品牌IRIE Helmets，首度在台公開展售，安全帽導入源自義大利時尚之都米蘭的美學設計，將時尚與潮流元素融入快閃店中。快閃店外觀為透明玻璃屋，引入戶外光線讓室內顯得寬敞明亮，同時也會隨著時間、天氣而呈現各種不同感受。同時在快閃店中，更展示了全球限量的NOVA-Chameleon Limited Edition安全帽，彷彿藝術品般展示陳列，展現實用價值與美學精神融合後所激盪出來的火花。
全球限量的NOVA-Chameleon Limited Edition安全帽，彷彿藝術品般展示陳列。
全球限量的NOVA-Chameleon Limited Edition安全帽，彷彿藝術品般展示陳列。
此外，更引人注目的焦點，莫過於外觀使用18K金箔貼金，閃耀著目眩神迷貴金屬光澤，且全球僅此一頂的NOVA-Forged Gold鍛造金安全帽。帽體外觀可以清楚看到手工貼金的工藝痕跡，質感絕非一般金粉噴塗可以比擬，更證明安全帽同樣能夠作為最佳主角在眾人面前閃耀。NOVA-Forged Gold鍛造金安全帽將在活動結束後作為會員專屬贈品，自IRIE Helmets會員中抽出幸運得獎者。

義大利設計師共同研發，為打造個人風格而生

IRIE Helmets於2017年在義大利時尚之都米蘭成立，目前由台灣高靖工業有限公司取得NOVA型號安全帽在台獨家販售代理權。NOVA安全帽與義大利設計師共同研發，耗時一年半時間，期間經過多次反覆調整與優化，為一款結合義大利都會風格，且為使用者擁有更好體驗而生的產品。NOVA安全帽不僅已經通過CNS認證，設計之初是以能夠符合歐規認證為標準打造，因此目前也正在申請ECE歐規版本的認證。
 
NOVA安全帽是針對Urban Life Style都會生活風格所設計的，瞄準希望凸顯個人品味，同時注重安全以及舒適性的消費者。NOVA安全帽具備許多巧思與便利設計，可允許使用者自行更換配件或色彩搭配，發揮獨一無二的個人特色。
 

Nova安全帽特色

-配色：本次快閃店活動主打NOVA-Chameleon Limited Edition變色限量款
-帽體：ABS材質製作，配重均勻，即使長時間配戴也不會造成負擔
-鏡片：高強度PC材質，透明度高且不易破碎，並增加防水膠條避免雨水滲漏，適合台灣多雨的氣候
-重量：1,450+-50g（含鏡片）
-尺寸：S/M/L2/L1/XL
-認證：CNS、ECE（申請中）
-直覺式設計可輕鬆方便地更換鏡片、通風配件、內櫬
-專利級E11金屬插扣式扣具，兼具安全性以及耐用度
-新型內藏式遮陽鏡片機構，方便操作且無突出零件，減少碰撞受損機會
-帽體通風系統含頭頂進氣孔與頭頂後擾流排氣孔，能快速有效帶走熱氣
-前通風推片可更換或噴漆（選購）
-後通風護片可更換或噴漆（選購）
-具備緊急穿脫裝置，在緊急狀況時能迅速脫離
-內襯布料使用頂級陽離子染布，搭配灰色麂皮絨與高透氣中空彈性布料，擁有絕佳配戴舒適性
-主體內襯使用全熱壓技術打造，提供更美觀且舒適的體驗
-兩頰內襯採3D立體泡綿剪裁，加上多片式海綿設計，更加服貼不同臉型，針對眼鏡族亦留有眼鏡溝設計
-具備藍牙耳機預留孔位，未來添購安裝更加方便
 

NOVA-Chameleon Limited Edition變色限量款

現場特惠價：2,800元（建議售價3,500元）

內襯布料使用頂級陽離子染布，搭配灰色麂皮絨與高透氣中空彈性布料，直覺式設計可輕鬆方便地更換鏡片、通風配件、內櫬。
內襯布料使用頂級陽離子染布，搭配灰色麂皮絨與高透氣中空彈性布料，直覺式設計可輕鬆方便地更換鏡片、通風配件、內櫬。
帽體通風系統含頭頂進氣孔與頭頂後擾流排氣孔，能快速有效帶走熱氣。
帽體通風系統含頭頂進氣孔與頭頂後擾流排氣孔，能快速有效帶走熱氣。
具備緊急穿脫裝置，在緊急狀況時能迅速脫離。
具備緊急穿脫裝置，在緊急狀況時能迅速脫離。
新型內藏式遮陽鏡片機構，方便操作且無突出零件，減少碰撞受損機會。
新型內藏式遮陽鏡片機構，方便操作且無突出零件，減少碰撞受損機會。
偏光防霧貼片。當車輛暫停時，可有效避免騎士呼吸所產生之霧氣，圖中可明顯看出貼膜處與其他區域面對霧氣的差異。
偏光防霧貼片。當車輛暫停時，可有效避免騎士呼吸所產生之霧氣，圖中可明顯看出貼膜處與其他區域面對霧氣的差異。
此外，IRIE Helmets，更與宇鈞先端材料（UGAM, U-GIN Advanced Material Co., Ltd ）合作，贈送其創新開發出兼具耐水洗、超清晰（92%穿透率）、以及全球唯一通過歐盟EN168大於120秒防霧功效認定的耐久型安全帽偏光防霧貼片。當車輛暫停時，可有效避免騎士呼吸所產生之霧氣，並具備紫外線偏光變色效果，在陽光下會自動變色達到陽光減量效果，皆可有效提升騎乘安全。
偏光防霧貼片具備紫外線偏光變色效果，在陽光下會自動變色達到陽光減量效果，皆可有效提升騎乘安全。
偏光防霧貼片具備紫外線偏光變色效果，在陽光下會自動變色達到陽光減量效果，皆可有效提升騎乘安全。

IRIE Helmets快閃店

 
日期：
3月12-14日 (星期五-日)
 
地點：
信義區威秀中庭廣場
 
時間：
3/12 14:00-21:30
3/13 13:00-21:00
3/14 13:00-21:00
 
現場消費者限量好禮三部曲：
第一部：凡於3/12至3/14日加入官方會員即可參加抽獎，活動結束後將抽出一位會員，可獲得全球僅此一頂的NOVA-Forged Gold鍛造金安全帽。
第二部：凡於活動期間3/12至3/14日購買NOVA-Chameleon Limited Edition特殊變色限量款即可參加抽獎，可獲得微風南山星空塔知名餐廳(Simth & Wollensky)五千元現金抵用券，名額共4組。
第三部：凡於本次活動購買兩頂安全帽即贈送品牌T-shirt兩件。（名額有限，送完為止）
 
快閃店體驗流程：
Step1：追蹤品牌社群網站(IG帳號：iriehelmetsofficial_taiwan) 。
Step2：於拍照背板前拍照，並將照片上傳至個人IG或FB(需設定公開)，同時Tag品牌IG帳號並寫下指定文字 #IRIE義式型色美學。

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