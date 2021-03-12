義式時尚安全帽IRIE Helmets潮流閃耀首亮相，台北信義快閃店熱鬧展開

我是廣告 請繼續往下閱讀
成立於義大利的安全帽品牌IRIE Helmets，首度在台公開展售，安全帽導入源自義大利時尚之都米蘭的美學設計，將時尚與潮流元素融入快閃店中。快閃店外觀為透明玻璃屋，引入戶外光線讓室內顯得寬敞明亮，同時也會隨著時間、天氣而呈現各種不同感受。同時在快閃店中，更展示了全球限量的NOVA-Chameleon Limited Edition安全帽，彷彿藝術品般展示陳列，展現實用價值與美學精神融合後所激盪出來的火花。
此外，更引人注目的焦點，莫過於外觀使用18K金箔貼金，閃耀著目眩神迷貴金屬光澤，且全球僅此一頂的NOVA-Forged Gold鍛造金安全帽。帽體外觀可以清楚看到手工貼金的工藝痕跡，質感絕非一般金粉噴塗可以比擬，更證明安全帽同樣能夠作為最佳主角在眾人面前閃耀。NOVA-Forged Gold鍛造金安全帽將在活動結束後作為會員專屬贈品，自IRIE Helmets會員中抽出幸運得獎者。
義大利設計師共同研發，為打造個人風格而生IRIE Helmets於2017年在義大利時尚之都米蘭成立，目前由台灣高靖工業有限公司取得NOVA型號安全帽在台獨家販售代理權。NOVA安全帽與義大利設計師共同研發，耗時一年半時間，期間經過多次反覆調整與優化，為一款結合義大利都會風格，且為使用者擁有更好體驗而生的產品。NOVA安全帽不僅已經通過CNS認證，設計之初是以能夠符合歐規認證為標準打造，因此目前也正在申請ECE歐規版本的認證。 NOVA安全帽是針對Urban Life Style都會生活風格所設計的，瞄準希望凸顯個人品味，同時注重安全以及舒適性的消費者。NOVA安全帽具備許多巧思與便利設計，可允許使用者自行更換配件或色彩搭配，發揮獨一無二的個人特色。
Nova安全帽特色-配色：本次快閃店活動主打NOVA-Chameleon Limited Edition變色限量款 -帽體：ABS材質製作，配重均勻，即使長時間配戴也不會造成負擔 -鏡片：高強度PC材質，透明度高且不易破碎，並增加防水膠條避免雨水滲漏，適合台灣多雨的氣候 -重量：1,450+-50g（含鏡片） -尺寸：S/M/L2/L1/XL -認證：CNS、ECE（申請中） -直覺式設計可輕鬆方便地更換鏡片、通風配件、內櫬 -專利級E11金屬插扣式扣具，兼具安全性以及耐用度 -新型內藏式遮陽鏡片機構，方便操作且無突出零件，減少碰撞受損機會 -帽體通風系統含頭頂進氣孔與頭頂後擾流排氣孔，能快速有效帶走熱氣 -前通風推片可更換或噴漆（選購） -後通風護片可更換或噴漆（選購） -具備緊急穿脫裝置，在緊急狀況時能迅速脫離 -內襯布料使用頂級陽離子染布，搭配灰色麂皮絨與高透氣中空彈性布料，擁有絕佳配戴舒適性 -主體內襯使用全熱壓技術打造，提供更美觀且舒適的體驗 -兩頰內襯採3D立體泡綿剪裁，加上多片式海綿設計，更加服貼不同臉型，針對眼鏡族亦留有眼鏡溝設計 -具備藍牙耳機預留孔位，未來添購安裝更加方便
NOVA-Chameleon Limited Edition變色限量款
現場特惠價：2,800元（建議售價3,500元）
此外，IRIE Helmets，更與宇鈞先端材料（UGAM, U-GIN Advanced Material Co., Ltd ）合作，贈送其創新開發出兼具耐水洗、超清晰（92%穿透率）、以及全球唯一通過歐盟EN168大於120秒防霧功效認定的耐久型安全帽偏光防霧貼片。當車輛暫停時，可有效避免騎士呼吸所產生之霧氣，並具備紫外線偏光變色效果，在陽光下會自動變色達到陽光減量效果，皆可有效提升騎乘安全。