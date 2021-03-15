▲ 2021 年 3 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

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COLT PLUS限時超值價49.9萬元起，2萬1低頭款即可入主

超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值

潮有型特仕車53.2萬元，不只超值再加碼高顏值：運動化飾板、車頂行李飾架、15吋躍野雙肋式鋁圈+大型輪拱、Push Start、Fast Key、晶片防盜，把帥當成標準配備

百萬豪華車等級電動尾門車型54.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】