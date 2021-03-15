2021 年 3 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！
2GameSome - 有車賞
2021-03-15 15:55:00
▲ 2021 年 3 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！
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▲ 2021 年 3 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！
三月車商動起來！不但有許多品牌推出新車，隨著車市逐漸升溫，優惠也推陳出新。只要用「Ctrl+F」搜尋功能輸入品牌中／英文名，就能找到欲搜尋的品牌唷，趕快進來瞧瞧！
Audi 奧迪
全新 Audi Q5 今日正式上市後全車系產品陣列新增為四款車型，分別為 Audi Q5 45 TFSI quattro、45 TFSI quattro advanced、45 TFSI quattro S line 及限量的 45 TFSI quattro Edition One；同時台灣奧迪亦推出限量早鳥購車禮遇，凡於 3 月 31 日前下訂入主 Audi Q5 45 TFSI quattro 車型，可享早鳥優惠價 245 萬元；至於 Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One 車型，則是提供最新 OLED 燈光升級套件，新車 3 月 20 日起進駐全台 Audi 展示中心。
BMW
BMW 總代理汎德推出全新 BMW 2系列Active Tourer/ Gran Tourer Deluxe Edition豪華版，全面升級後座折疊式專用桌與雙前座電動腰靠，使後座機能與乘坐舒適性同時提升，全新 BMW 2系列Active Tourer Deluxe Edition豪華版更增加配備全景式電動玻璃天窗。全新 BMW 2系列Active Tourer/ Gran Tourer Deluxe Edition豪華版優惠價 149 萬及 179 萬，現正提供 0 頭款、0 首付多元分期「輕鬆駕馭專案」，本月入主更享 1 年乙式全險優惠禮遇。
車型 升級配備內容 建議售價 ( 萬元 ) 優惠價 ( 萬元 )
正2021年式全新
BMW 218i Active Tourer Deluxe Edition豪華版
17吋雙輻式385型輪圈 全景式電動玻璃天窗 雙前座電動腰靠 後座折疊式專用桌
163
149
正2021年式全新
BMW 220i Gran Tourer Deluxe Edition豪華版
Dakota真皮內裝 鋁質車頂架 雙前座電動腰靠 後座折疊式專用桌
195
179
eMoving
eMoving 與政府共同推動老舊車型汰換，本月只要汰舊並新購 eMoving 電動機車，eMoving 再加碼 2,000 元，推出 iE125 優惠最高 33,000 元，空車最低入手價只要 34,800 元的好康優惠，同時最高享有 2 萬點充電點數，指定車款再加碼千元配件及五萬車碰車險。同名 emoving 綠牌車也同步加碼萬元購車金，再送品牌安全帽，優惠最高可達 29,100 元，空車只要 28,500 元。
電動自行車 Shine/Bobe 輕巧安全最適合短程代步及學習上路且滿 14 歲以上每日通勤的國、高中生，即日起至本月底止購車享有 7,000 元購車金，汰舊換新購車還可享政府高額補助；以南投縣汰舊換新為例，空車價只要 13,800 元。優惠好康數量有限，快到 eMoving 全省門市選購或上 eMoving 官網預約試乘。
台鈴 eReady
即日起至全台灣各 eReady 門市完成 eReady Run 預購，前 88 位幸運車主將可獲得限定預購好禮 Apple Watch SE（限量88名），交車後再獨享 eReady 專屬三件交車禮，包含專屬個性風格安全帽、對角兩爪手機架與 NFC 智慧鑰匙卡套。另外 eReady 全車系皆享有 36 期零利率優惠購車方案，最低日付額只需 82 元起，就能入主 eReady Run，再加上 666 全方位保險專案，6 萬限額車碰車+6 萬火險+6 萬失竊
（此方案必須搭配分期購車）。 三月 eReady 購車更優惠 推出 36 期零利率方案 最低日付不到 70 元
台鈴eReady 在三月持續加碼推出購車優惠，可選 36 期分期購車零利率方案，最低日付不到 70 元。即日起消費者至 eReady 門店預購或購買 eReadyFun 即送旅行移動套組，包含 eReady 時尚造型安全帽（乙頂，市價 1,200元），eReady 時尚造型後背包（乙個，市價 990元），以及另外提供 666 車險，一年期全方位保險：6 萬限額車碰車+ 6 萬火險+ 6 萬失竊（此方案須搭配分期購車），而完成試騎另外加碼送 eReady 品牌口罩乙個
。 Ford 福特
「Focus等待美好專案」持續進行中，凡於 2021 年 3 月 31 日前，於各 Ford 經銷商完成下訂 Ford Focus 或 Ford Focus Active 新車之車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford 將於交車後提供車主新車六年原廠保固。
Honda 本田 HR-V Carbon 套件組限量免費升級， HR-V 更可免費升級「五年不限里程延長保固」
3 月底前搶先入主 HR-V，除可限量免費升級 HR-V Carbon 套件組外，更可免費升級「五年不限里程延長保固」。
Honda Taiwan 為減輕消費者購車負擔，亦特別規劃「Smart Buy」輕鬆入主分期專案。
KIA 起亞
即日起前 100 位下訂 Stonic 的車主，即可享總價值超過 28,000 元的「酷炫配件組」，包含雙鏡頭行車紀錄器（含螢幕）、遙控自動收折後視鏡、PM 2.5 負離子淨化系統與手機無線充電座等配備。
KIA 為 Picanto 推出超低頭款 2 萬 2，低月付 7,999 元起的理財方案。而 Sorento 則可享 60 萬高額 0 利率，並升級價值 10 萬元之尊榮六人座選配組或潮旅配件組（價值逾6萬元），五年不限里程全車原廠保固的購車優惠方案。
Luxgen 納智捷
現入主「U6 AR好行版」並搭配政府舊換新限量優惠價 75.8 萬元。U6 車系編成及正式售價：U6 GT 智遊版／74.8 萬元（舊換新 69.8 萬）、U6 GT AR好行版／80.8 萬（舊換新 75.8萬元）。此外，即日起至 3/31（三）止，入主限量 U6 AR好行版，除了新增安全科技並強化車用機能外，更免費升級領先業界「FRESH ZONE+健康對策」，再享終生回廠臭氧殺菌服務，加碼再送 SHARP AloT 智慧空氣清淨機（價值 17,900元）等多項好禮。
三月起入主全車系，免費升級「FRESH ZONE
+健康對策」，搭載 PM2.5 健康對策濾網，再享終生回廠臭氧殺菌服務，買車再送 SHARP AloT 智慧空氣清淨機（價值 17,900 元）等多項好禮。 Mazda 馬自達
台灣馬自達針對旗下車款推出「禮馭加乘專案」，本月購買正2021年式之 Mazda3、Mazda CX-30、Mazda CX-5 車系，即享有「5年原廠保固」及「24期高額零利率」雙重優惠方案。另外，本月入主正
2021 年式之 Mazda2、Mazda6、Mazda CX-3、Mazda CX-9車系可擇一享有「5年原廠保固」或「24期高額零利率」，讓更多消費者能輕鬆入主心儀座駕。 Mitsubishi 中華三菱
優惠內容
●COLT PLUS
50.9 萬~54.9 萬
COLT PLUS限時超值價49.9萬元起，2萬1低頭款即可入主 超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值 潮有型特仕車53.2萬元，不只超值再加碼高顏值：運動化飾板、車頂行李飾架、15吋躍野雙肋式鋁圈+大型輪拱、Push Start、Fast Key、晶片防盜，把帥當成標準配備 百萬豪華車等級電動尾門車型54.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】 ●GRAND LANCER
63.9萬~77.9萬
全車系標配6SRS，驚嘆型限時優惠價61.9萬元起。 B&W羨定版完銷倒數只要71.9萬。 本月入主GRAND LANCER全車系免費升級BSW三合一盲區警示！ ●OUTLANDER
2WD 88.9萬~110.9萬
4WD 107.9萬
OUTLANDER 21年式，首發搭載全新數位儀錶，4WD車型增加S-AWC功能等。 高額60萬0利率實施中！ ●ZINGER
65.9萬~76.9萬
ZINGER新登場，質感與實用性兼具！全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！ 高額50萬0利率實施中！ ●ZINGER P/U
精采型 61.9萬
晶鑽型 65.9萬
全新ZINGER PICK UP採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，專業質感更加值。專屬「青松綠」新車色，增添商場活力色彩，讓商車表現更多彩多姿 『 精彩有禮』專案：3/31前購買精采型並完成領牌者送匠心貨斗飾框(價值10,000元)，防護之外更顯品味。 ●E-VERYCA
87.9萬
電動商用車，售價87.9萬(已扣除貨物稅補助)，二人座載貨大空間 安心充電方案：購車贈20米基本免費安裝及隨車充電器 高效能低污染/0油耗更精省/保養超簡單省錢無負擔/政府補助推廣優惠超利多 中華菱利
48.7萬元起
中華大菱利A210超能載全新登場，手排自排都有! 貨台加長、輪胎加大、載重量950KG同級最大 DELICA
53.7萬元起
三菱得利卡全新進化三級跳－動力提升／安全進階／外型進化 領先同級車 配備雙SRS ２萬１低頭款 日本原裝進口
ECLIPSE CROSS
106.9萬元起
21年式全新上市，新世代Dynamic Shield 2.0外型設計大器外觀，車長自4,405mm→4,545mm，行李廂空間增加15%，提供主流SUV等級的空間表現。全新9吋觸控多媒體主機，支援智慧手機連結、中文化顯示，使用更便利。新增副駕駛座電動座椅，搭配座椅加熱功能，讓副駕駛座乘客備感貼心。 旗艦型搭載S-AWC超能全時四輪控制系統。 NHTSA 5顆星安全雙料冠軍，獲得國際多項大獎：日本GOOD DESIGN大獎、日本2019 RJC年度風雲車，2019 俄羅斯年度新車大獎! 全車系標配：1.5TDGI缸內直噴渦輪引擎、AYC主動式彎道動態控制、全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧剎車輔助含行人偵測功能、7SRS環艙氣囊、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈。 90萬高額貸款優惠、5年或15萬公里保固 SsangYong 雙龍 Subaru 速霸陸
車型 建議售價 (萬) 優惠方案 優惠價(萬) 好禮贈送 21MY Forester 2.0i-L ES $112.8 - 入主享5年或12萬公里全車原廠保固 2.0i-S ES $122.8 - 21MY XV 2.0i-S $107.8 - 【SUBARU入主好禮 二選一】 一、 安全升級360度環景影像系統 二、 專屬購車金 NT$20,000元
再享5年或12萬公里全車原廠保固
2.0i-S ES $111.8 - 21MY Impreza 1.6i-S 5D $97.8 - 入主享5年或12萬公里全車原廠保固 1.6i-S 5D ES $102.8 - 21MY Outback 2.5i-T ES $159.8 $149.8 (預售價) 入主享5年或12萬公里全車原廠保固 ※上述優惠專案限2021年式之車款，須於2021年3月31日前訂車，限時限量實施中。 ※各車款建議售價及優惠價格資訊詳情依展示中心與經銷商現場公告為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。 ※規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留規格配備變更或停用之權利。 Suzuki 鈴木
車型
促銷方案內容
有效期間
全車系
來店贈送百週年專屬紀念品
即日起 - 2021/03/31
VITARA
S車型
政府補助舊換新優惠價75萬起
首兩年低月付8,800元
*領牌加贈:
專屬迎賓門檻飾板
運動風擾流尾翼
SUZUKI百變收納箱
即日起 - 2021/03/31
THE NEW SX4
首兩年低月付8,800元
*領牌加贈:專屬迎賓門檻飾板
SUZUKI百變收納箱
即日起 - 2021/03/31
THE NEW SWIFT
「型動50」購車專案
即日起 - 2021/03/31
CARRY
免頭款、首年0負擔專案
即日起 - 2021/03/31
Toyota 豐田 Toyota 優惠方案：
車種 優惠方案
COROLLA CROSS
潮流我型專案 * ： 50 萬 30 期 0 利率
全車系
準時定保送 5 年 14 萬公里全車延保 * 各車種分期方案 ：
零利率：
其他分期：
車種 分期內容
國
產車
ALTIS (含HYBRID油電版)
60萬30期0利率(貸款總額)
SIENTA
60萬30期0利率(貸款總額)
YARIS
60萬30期0利率(貸款總額)
VIOS
40萬40期0利率(貸款總額)
COROLLA CROSS
50萬30期0利率(貸款總額)
進
口車
CAMRY汽油
60萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV
60萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA SPORT
60萬30期0利率(貸款總額)
C-HR
60萬30期0利率(貸款總額)
RAV4 (含HYBRID油電版)
50萬30期0利率(貸款總額)
CAMRY HV
40萬30期0利率(貸款總額)
86
24萬24期0利率(貸款總額)
ALPHARD
24萬24期0利率(貸款總額)
PRADO
24萬24期0利率(貸款總額)
PRIUS
24萬24期0利率(貸款總額)
PRIUS α
24萬24期0利率(貸款總額)
PRIUS c
24萬24期0利率(貸款總額)
車種 分期專案 – 不含租賃、大口車輛 ( 營業車適用 )
VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案*
頭款1萬元，首年日付50元
C-HR、COROLLA SPORT - 「潮世貸」分期專案*
60萬84期，月付7,999元
營業車汰舊換新專案
SIENTA、VIOS
顧客利率 3.99%
72期全額貸
Lexus 凌志 零利率 專案 ( 活動期間： 2021/3/1~2021/3/31)
車種
年式
分期零利率內容
RX車系
ALL
120萬 40期
其他 (排除LM300h)
(UX車系、NX車系、ES車系、RC車系、LC車系、LS車系、IS車系等)
ALL
100萬 40期
L-finesse 智選購車專案
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX車系
3年
① 10%② 20%③ 30%
低月付款依頭款與折價調整
55%
① 保留付清 ② 再分期 ③ CPO購回
NX車系
UX車系
ES車系
IS車系
L-finesse 智選租賃專案
專案車型
期數
頭款
月租金
尾款
到期後處置
IS300h
3年
保證金0元起
依保證金調整(租購)
30%
① 保留付清 ② 續租原車 ③ 再租新車
RX300
NX200、NX300
UX200、UX250h
ES200
LM 豪華商務租購專案
車型
車價
期數
月租金
保證金
到期購回價
LM300H(七人座)
367 萬
60
61,900
73.4 萬
20%
73.4 萬
44
76,000
90 萬
25%
90 萬
36
83,950
110 萬
30%
110 萬
LM300H(四人座)
500 萬
60
81,150
100 萬
20%
100 萬
44
99,350
125 萬
25%
125 萬
36
117,800
125 萬
25%
125 萬
Volkswagen 福斯 自 3 月 15 日至 5 月 15 日止，只要於春季健檢期間回廠同時成為「福斯人禮遇計畫」會員，可享多重好禮如換油套餐優惠價 2,988 元起、抗敏防蟎粉塵濾網優惠價 1,100 元與指定輪胎買 3 送 1 的優惠好康，敬邀全台車主預約回廠。
「福斯人禮遇計畫」會員除了享有免費行車安全檢查和免費車室臭氧除菌除臭服務之外，同時再享換油套餐優惠價 2,988 元起、抗敏防蟎粉塵濾網優惠價 1,100 元、原廠雨刷買 2（前）送 1（後）及普利司通指定輪胎買 3 送 1，並且提供新版 R 徽飾精品優惠。
車型 建議售價 專案內容 21年式Polo 230TSI Comfort
768,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 21年式Polo 230TSI Life
818,000元
免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）
貸款專案：
400,000元36期零利率貸款
現金專案：
優惠現金折扣
21年式Polo 230TSI智能特仕版
838,000元
21年式Polo Beats
888,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 21年式Polo 230TSI Style
898,000元
免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）
貸款專案：
400,000元36期零利率貸款
現金專案：
優惠現金折扣
21年式Polo 230TSI Style R-Line
948,000元
21年式T-Cross 230TSI Comfort
828,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 21年式T-Cross 230TSI智能特仕版
938,000元
免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）
貸款專案：
500,000元36期零利率貸款，
並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
21年式T-Cross 230TSI Style Design
998,000元
21年式T-Cross 230 TSI Style R-Line
1,048,000元
車型 建議售價 專案內容 21年式T-Roc 280TSI Life
1,048,000元
貸款專案：
500,000元36期零利率貸款， 並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
21年式T-Roc 280TSI Style Design
1,128,000元
貸款專案：
500,000元24期零利率貸款， 並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance
1,328,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 21年式Touran 280TSI Life指定車型
1,228,000元
貸款專案：
500,000元36期零利率貸款， 並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
21年式Touran 280TSI Style R-Line
指定車型
1,398,000元
21年式Tiguan Allspace 280TSI Elegance
1,368,000元
貸款專案：
500,000元36期零利率貸款， 並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣。
21年式Tiguan Allspace 280TSI R-Line Edition
1,488,000元
車型 建議售價 專案內容 21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance
1,498,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance Premium
1,658,000元
Elegance Premium大師鑑賞價：1,628,000元，3月31日前下訂， 限量100台。
貸款專案：
1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣。
21年式Arteon Fastback 330TSI R-Line
1,758,000元
21年式Arteon Fastback 380TSI R-Line Performance
1,988,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance
1,578,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance Premium
1,738,000元
貸款專案：
1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣。
21年式Arteon Shooting Brake 330TSI R-Line
1,838,000元
21年式Arteon Shooting Brake 380TSI R-Line Performance
2,068,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。