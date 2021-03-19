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零基礎入門「審議民主」免費上課囉

生活中心／綜合報導

2021-03-19 18:00:00

▲教育部青年發展署以電玩、打怪等元素，策劃「青年打通關！審議來闖關」免費線上課程，讓學習可以不受時間、空間的限制，輕鬆累積知識。（圖／資料照片）
▲教育部青年發展署以電玩、打怪等元素，策劃「青年打通關！審議來闖關」免費線上課程，讓學習可以不受時間、空間的限制，輕鬆累積知識。（圖／資料照片）

「審議民主」是什麼？對世界及臺灣的民主深化有什麼影響？教育部青年發展署以電玩、打怪等元素，策劃「青年打通關！審議來闖關」免費線上課程，讓學習可以不受時間、空間的限制，輕鬆累積知識，現在就到「青年發展署YouTube頻道」或「泛科學院」觀看課程影片，3月17日至22日更有二波線上學習活動，完成活動還有機會參加抽獎，詳情請關注「青年好政聯盟」臉書粉絲專頁。

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新冠肺炎造成人們生活型態的轉變，線上學習一夕之間成為顯學。教育部青年發展署以長期推動審議的經驗，策劃線上審議民主課程，透過青年喜愛的電玩闖關遊戲，在120分鐘裡帶大家了解什麼是公民審議，一次掌握「審議民主」過去與未來，內容精彩不容錯過，將是你認識「審議民主」最佳的入門教材。

除了線上課程，審議民主實體培訓也即將於5月1日至2日在臺北舉辦，透過參與培訓，將能了解「審議民主」及「開放政府」的來龍去脈以及如何發動審議討論，尤其「Let’s Talk」計畫需要以「審議民主」方式進行討論，鼓勵有意願申辦「Let’s Talk」計畫的青年參加培訓。有興趣的青年夥伴，只要符合報名資格（18至35歲），趕緊在4月18日前至報名網頁手刀報名。



「青年打通關！審議來闖關」課程頁面 https://panschool.asia/product/youthhub
「Let’s Talk」計畫的青年參加培訓報名網頁 https://reurl.cc/mqRxpj
彩蛋蒐集活動 https://www.facebook.com/YPU.NYC/posts/4068056036558241
問答測驗活動 https://www.facebook.com/YPU.NYC/posts/4068057886558056
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