巴西單日染疫死亡人數　連續2週冠全球

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）根據英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data），2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在巴西造成的單日死亡人數，已經連續2週在全世界居冠。
巴西新聞網站G1引述「用數據看世界」網站資料指出，巴西單日染疫死亡人數在5日超越美國後，就一直往上飆升；16日的死亡人數（2798人）甚至分別超越整個歐洲聯盟和北美地區。根據網站資料，16日巴西有8萬3926人染疫，人數創下單日世界之最；當天美國有5萬3579人染疫。巴西人口約2億1000萬人，占全球人口不到3%，但目前染疫單日死亡人數和新增病例分別占全世界的22%和16%。據報導，雖然巴西施打疫苗劑量在全球排名第5，但接種率只排名第58，接種速度第62。按照目前巴西平均每天施打35萬7000劑疫苗的速度，得花2年的時間才能達到75%的免疫人口。巴西正經歷2019冠狀病毒疾病大流行最嚴重的時刻。除了疫苗短缺外，也缺乏中央政府協調採取降低醫院死亡率和傳染曲線的統一策略，使得各州的新增確診和死亡人數頻創紀錄，公私立醫療系統崩潰。大多數州和大城市的醫療衛生系統已經超負荷，許多患者在等候加護病房床位期間死亡；加護病房患者使用的鎮靜劑和神經肌肉阻斷劑需求量大，可能在未來幾天出現短缺。即便如此，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仍然堅持反對社交距離和限制人流活動措施的立場，反而鼓勵群聚，在他出現的公共場所聚集支持者，與實施限制人流措施的州長產生摩擦。波索納洛昨天甚至向聯邦最高法院聲請推翻巴西利亞聯邦特區、巴伊亞（Bahia）和南大河（Rio Grandedo Sul）等州政府為控制病毒傳播限制人流所頒布的命令。波索納洛要求最高法院確定：「即使在經證實需要醫療保健的情況下，關閉非基礎服務的措施也需要法律支持，必須維護人民的最低經濟自主權，使個人和家庭能夠維持生計。」但實際上，這將使得地方政府在採取緊急措施抗疫變得更加困難。因為當要批准一項法律，需要進行政治協商，也需要處理立法進程。巴伊亞州州長柯斯塔（Rui Costa）今天回應說：「波索納洛重申他的立場和行為，顯示他是病毒在巴西的主要盟友，他應該對國家經濟幾乎停擺、商店關閉和失業成長負責任；因為波索納洛，巴西已成為世界上抗疫最糟糕的國家。」巴西19日有2730人因感染新型冠狀病毒死亡，新增8萬9409例確診；自大流行以來，總計29萬525人死亡，1187萬7009人確診。（編輯：馮昭）1100320