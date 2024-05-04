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貴婦奈奈為何沒結婚？男友母「2理由」大力反對：命格會相剋相沖

▲貴婦奈奈男友母親、黃立雄太太黃林麗真，因涉及詐欺案遭士林地檢署發布通緝，本月3日搭機抵台後，被調查局人員上銬逮捕歸案。（圖／民眾提供）
▲貴婦奈奈男友母親、黃立雄太太黃林麗真，因涉及詐欺案遭士林地檢署發布通緝，本月3日搭機抵台後，被調查局人員上銬逮捕歸案。（圖／民眾提供）

記者林盈君／綜合報導

知名網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與男友黃博健、男友父親黃立雄，因涉嫌開設醫美診所，遭控詐欺數億元被通緝，本月3日，男友父母黃立雄夫妻遭調查局押解抵台歸案，實際上，貴婦奈奈跟黃博健在台灣並無婚姻關係，2人僅在加拿大結婚，原因遭週刊爆料為黃母反對，並指2人若結婚恐會命格相沖。

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▲貴婦奈奈男友父為前台大名醫黃立雄（右），夫妻倆今日將被加拿大兩位移民官押解登機回台。（組合圖／左翻攝貴婦奈奈臉書、右翻攝調查局官網）
▲貴婦奈奈與男友黃博健、男友父親黃立雄，因涉嫌詐欺數億元被通緝，本月3日，男友父母黃立雄夫妻被押解抵台歸案。（圖／左翻攝貴婦奈奈臉書、右翻攝調查局官網）
據《CTWANT》報導，貴婦奈奈年紀大男友黃博健6歲，25歲時貴婦奈奈與之熟識後相戀，但黃博健的父母觀念傳統，認為「女大男小」、「夫妻差6歲會相剋相沖」的說法。貴婦奈奈過去曾透露，與男友只在加拿大結婚，所以在台灣法律上並非夫妻關係，而之所以會在加拿大登記，原因是黃博健曾因玩地下期貨慘賠3億被黑道押走，貴婦奈奈出面擔保救人，黃母因此被感動，才同意2人在加拿大結婚。

而網紅貴婦奈奈與男友黃博健、名醫父親黃立雄，因涉嫌吸金，於6年前捲款10億潛逃至加拿大，3人都遭調查局通緝。黃立雄與妻子黃林麗真兩人具通緝犯身份，因為在加拿大申請庇護遭拒，才主動聯繫調查局人員，昨天（3日）清晨6點抵達桃園機場，由調查人員上銬戒護前往解送歸案，黃立雄經台北地檢署檢察官訊問後，諭令50萬元交保，限制出境出海。


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