北市吳興街命案！女遭砍多刀、頭套塑膠袋亡 警方鎖定詐欺前科夫
昨日下午，台北市信義區吳興街某民宅發生命案，一名42歲的張姓女子，頭套塑膠袋陳屍屋內臥室，其背部身中多刀、現場血跡斑斑，警方不排除有他殺嫌疑，認為是遭熟人殺害，目前鎖定死者失聯的陳姓丈夫，初步了解，夫妻2人均有詐欺前科，全案持續偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，警方於5日下午3時許接獲民眾報案，指吳興街某民宅3樓飄出異味，警消到場後破門之後，發現張女陳屍臥室內，其背部身中多刀，頭上還被人套上塑膠袋，不排除是遭人殺害，另外，張女明顯死亡多時，全身腫脹，因此先將遺體移置殯儀館，再擇日報請檢方相驗，以釐清死因。
警方調查發現，死者張女與丈夫陳男都有詐欺前科，而張女因背部有刀傷，警方研判疑遭人殺害，目前鎖定死者失聯的丈夫陳男，陳男於今年3月間，因詐欺案遭通緝，轄區信義分局與刑事警察大隊組成專案小組，全面調閱週邊監視錄影系統，追查案件相關疑點，同時報請北檢檢察官指揮偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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