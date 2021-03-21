《煙囪小鎮的普佩》取景「九份」 台日連線揭創作祕辛
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-21 09:00:00
由日本演員蘆田愛菜、窪田正孝獻聲的作品《煙囪小鎮的普佩》將於3月30日舉辦台、日跨海連線首映會。繪本作者兼電影主創西野亮廣、導演廣田裕介，以及配音主角魯必奇「愛菜醬」的蘆田愛菜等，都將現身活動現場，與台灣觀眾見面，並回答大家提問，同時分享本片的幕後創作祕辛。
《煙囪小鎮的普佩》原作繪本花費4年半創作，並於2016年秋天正式在日本發行。西野亮廣曾在個人部落格提到，「煙囪小鎮」的街景，有許多元素是參考台灣九份的房屋街道景觀，並由多個地方為靈感融合而成，例如佇立在小鎮中壅塞的建築，是參考歐洲設有煙囪的住家；小鎮街道上的階梯是來自東京澀谷車站附近的「澀谷西班牙坂」；電車是以前在澀谷街道上行走的路面電車「玉電」；而電影最具代表性的高聳煙囪，則是澀谷的垃圾處理場。 小鎮的整體形象，是以澀谷街道為主要靈感來源，鋼筋貫穿的風格是參考日本山口縣的「周南煉油廠」，而滿掛在煙囪小鎮的燈籠，就是取自於台灣九份的街景。 片商將於3月30日舉辦《煙囪小鎮的普佩》台、日跨海連線首映會，觀眾若有問題，可至車庫娛樂臉書查詢提問辦法。此外，觀眾下載「MAGIC HOUR」APP，就有機會參與首映活動。該電影中、日文配音將於4月1日同步在台上映。