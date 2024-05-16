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Toyz入獄前公開戀情！遭酸「可以兵變了」　篠崎泫不忍20字反嗆

▲Toyz（左）入獄前公開和篠崎泫的戀情，有網友狠酸「可以兵變了」，篠崎泫看到後不忍了，20字反嗆。（圖／Toyz、篠崎泫IG）
▲Toyz（左）入獄前公開和篠崎泫的戀情，有網友狠酸「可以兵變了」，篠崎泫看到後不忍了，20字反嗆。（圖／Toyz、篠崎泫IG）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）因販賣二級毒品大麻菸彈遭判4年2月定讞，今（16）日將入獄服刑，昨晚是Toyz最後一次直播，他在鏡頭前崩潰大哭，終於認愛篠崎泫，坦言兩人是今年年初在一起的。有酸民湧入篠崎泫的Threads拿之前的新聞事件酸她「現在男友入獄當然也可以兵變」，篠崎泫不忍了反嗆「嘴人之前看完整報導可以嗎？」

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▲篠崎泫。（圖／篠崎泫FB）
▲篠崎泫與Toyz今年初正式交往。（圖／篠崎泫FB）
Toyz在直播中坦言，兩人認識5、6年他很喜歡篠崎泫，但自己一直有官司卡在身上，才遲遲不敢行動，直到今年才勇敢追求，兩人也正式交往。至於會在入獄前認愛是因為兩人又被週刊拍到，為了不讓女方在自己入獄後承受外界壓力，才會全部說出來。

▲知名網紅直播主Toyz（劉偉健）因販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月。（圖／翻攝Toy直播）
▲知名網紅直播主Toyz（劉偉健）昨晚直播崩潰痛哭。（圖／翻攝Toy直播）
篠崎泫感情世界豐富，2018年她被周刊拍到和歌手陳彥允當街擁抱，傳出當時男友TOP1張家瑋正在當兵，讓她被背著兵變的罵名，事後陳彥允霸氣認愛否認兵變；篠崎泫經紀人也澄清沒有這件事。

如今篠崎泫再度公開戀情，有網友到她的版面上留言，「以前男友當兵時可以兵變，現在男友入獄當然也可以兵變哩」，一番話攻擊意味濃厚，篠崎泫不忍了直球回應，「早就證實是假新聞，嘴人之前看完整報導可以嗎？」粉絲也替她反擊酸民「你好機智，看起來你好像很有經驗」、「辛苦了還要一直澄清，台灣最不缺這種不查證就到處亂罵的網民。」

▲篠崎泫認愛Toyz後，有網友在她的版面留言狠酸。（圖／篠崎泫Threads）
▲篠崎泫認愛Toyz後，有網友在她的版面留言狠酸。（圖／篠崎泫Threads）
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