Toyz入獄前公開戀情！遭酸「可以兵變了」　篠崎泫不忍20字反嗆

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篠崎泫感情世界豐富，2018年她被周刊拍到和歌手陳彥允當街擁抱，傳出當時男友TOP1張家瑋正在當兵，讓她被背著兵變的罵名，事後陳彥允霸氣認愛否認兵變；篠崎泫經紀人也澄清沒有這件事。
如今篠崎泫再度公開戀情，有網友到她的版面上留言，「以前男友當兵時可以兵變，現在男友入獄當然也可以兵變哩」，一番話攻擊意味濃厚，篠崎泫不忍了直球回應，「早就證實是假新聞，嘴人之前看完整報導可以嗎？」粉絲也替她反擊酸民「你好機智，看起來你好像很有經驗」、「辛苦了還要一直澄清，台灣最不缺這種不查證就到處亂罵的網民。」
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