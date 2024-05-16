台大主治醫師月薪公開！「薪資單」眾人跌破眼鏡　這行賺比醫生多

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「醫師的養成從小到大.....這個薪水真的意外了」、「醫師的養成不易，值得更多的薪水」、「10年前8萬算不錯了吧，現在又不一定是這個價位」、「主治醫生拿這樣是真的有點太少」；而也有網友詢問吳欣岱「比較想知道現在的情況，拿幾年前的薪資單和現在比，怎麼會準？」吳欣岱則回應：「現在差不多啊！但我沒有現在的薪資單，看有沒有勇者提供」。
月收入真的沒有一兩百萬起跳！醫師全說話了
而日前有媒體刊登投書，內容提到「醫生月薪一兩百萬是正常的」，這樣的說法引來北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰批評：「這根本就不是事實，笑死我年終獎金才36380.....笑著笑著就哭了，媒體說富到流油的醫師，年終獎金三萬多。」
吳欣岱也在臉書說：「這不用自己當過醫生就知道不是事實了好嗎？現在要看房子，代銷看到你是醫生都會很坦白的說我們這間你買不起了，過去二十年說在訓練中的住院醫師薪水低一點熬過去，等到三十幾歲當主治醫師經濟就可以比較寬裕了，現在醫學中心主治醫師月入不到十萬或只有十萬出頭的時有所聞。」
吳欣岱感嘆：「我覺得與其獵巫、用仇富來阻礙醫療進步，不如自問一個問題，你希望幫你開刀的醫生，把手放進你的肚子的人，要有一個月薪水多少的專業度？還是幫你開刀的醫生最好是名醫月薪百萬，但是幫別人看病的醫生就拿少一點沒差？拜託一下啦，醫療資源是每個人都會用到的東西，不要為了政治因素而亂鬥欸。」
台灣醫師月薪平均值到底在哪？醫師公會公佈數字
對於媒體刊登投書「醫生月薪一兩百萬是正常的」，中華民國醫師公會全國聯合會也發出聲明表示，投書內容與醫療實務有差距，依據勞動部調查資料顯示，醫師月薪大約為15萬6178元，年薪大約為230.2萬元，私人企業主管薪水可能都比醫師高。
中華民國醫師公會全國聯合會表示，日前已經針對健保申報點數不等於醫師個人所得一事召開記者會澄清，現實狀況是，私人企業主管薪水可能都比醫師高，更別說醫師還得面對長時間的工作環境以及潛在的醫療糾紛、醫療暴力風險等不利的工作條件，因此希望有心人士不要以極端數字擅加指控醫療實務現況，這對健保制度、醫療品質以及醫療發展都是傷害。