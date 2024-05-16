醫生月薪百萬很正常？蘇一峰怒嗆「唬爛」：從醫早就不是夢幻職業

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在「醫生月薪一兩百萬是正常的」話題拋出後，中華民國醫師公會全國聯合會也發出聲明，強調「醫師月薪大約為15萬6178元，年薪大約為230.2萬元」，蘇一峰認為，投書內容明顯是要針對「中央想力推健保點值應保障1點1元」的政策，但投書中卻沒有任何有力的引用資料，根本空穴來風。
蘇一峰提及，隨著疫情後民眾醫療使用率上升，健保制度沒有做適當應對，導致醫師工作越來越血汗、護理人員流失、國內藥品不夠、缺病床等負面影響，都導致台灣的醫療品質明顯降低，台灣人平均餘命在近年就出現反彈，呈現下降態勢，在薪水不多的情況下卻又要期盼醫生能精進醫術，根本沒什麼動力。
醫生薪水有2種模式 公私立醫院也有差別
蘇一峰說明，目前醫生的領薪模式大致分兩種，第一種是「領定薪」，就是所謂的「住院醫師」，擁有固定的上下班時間，但薪水會隨科別的不同有高低之分；第二種就是常見的「主治醫師」，這些醫生是醫院的火車頭，薪水計算則採用「業績制」，通常特定科別如外科主治醫師，拼一點月薪可達30萬，內科醫師則是20至25萬就算不錯了。
雖然主治醫師採業績制領薪，但身處公私立醫院也有所差別，以公立醫院來說，薪資水平一定比較低，收益也很多由醫院賺走，且薪水會有「天花板」，理論上，很多醫生正常工作就會衝破天花板，但卻領不到更多的錢，那自然不會想再加班衝刺；私立醫院則大多由財團經營，平時會有「業績獎勵」，沒有薪資天花板的限制，月薪也會比公立醫院醫生收入高。
蘇一峰形容，醫生現在其實也很像工程師，需要透過高工時換取高報酬，且還要揹負更大的社會責任，部分如「重症、外科系、感染科」等風險高又累的科別，已經越來越少人透入，有些人會說在「大醫院賺不到錢，就自己出來開診所」，但診所要自行「聘請藥劑師、租用店面」，成本相當可觀，更不用說像是重症之類的科別，幾乎沒有診所在做，因此9成醫師會選擇留在醫院繼續工作。
蘇一峰感嘆，過去醫生都被視為夢幻職業，考醫學系也是許多人的第一志願，但台灣醫界環境真的越來越差，疫情後，診所因為大家不出門看病、自己掏錢做很多醫療項目，直接倒了200多家，因此更多人在學校畢業後，選擇從事不受健保限制的「醫美行業」，「醫生真的不好做了，因此真的不希望有人刻意抹黑、詆毀，釋放不實消息。」