520小英卸任倒數／執政台股大漲13000點　分析師：只是搭上順風車

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針對小英執政期間，台股從8131點大漲2.6倍以上來到21147點，分析師翁偉捷坦言「就是對的時間搭上順風車」！他統整有4大原因讓台股大漲。首先是小英上任時是2016年全球剛歷經完商業循環、正好結束庫存調整期間，從底部開始上漲、景氣要好轉的時候，「剛剛好就是對的時間點」。
第二是小英執政期間2020年，疫情帶來全球的經濟危機跟恐慌，迫使各國央行進行人類史上最大的貨幣寬鬆，這種貨幣超發、寬鬆的財政政策讓民眾得以受到補貼，像是台灣、中國、香港、日本、美國都有N輪式的財政補貼，讓大眾生活得以延續。第三是疫情讓供應鏈中斷以及勞動市場嚴重供需失衡，造成第四通貨膨脹，民生非耐久財與耐久財價格都上漲，服務價格也是，但同時貨幣太多，當超發的貨幣碰上有限的投資部位籌碼時，金融市場就變成水漲船高，且不是只有台股不斷創高，美股也是同樣狀況。
分析師翁偉捷指出，小英執政8年上漲13000多點，其實大多是以上4點外部環境的推力，並不是她執政期間有特別的作為，或者應該說小英對台股上漲的推升力道影響較小，甚至可說是微乎其微，應該是貨幣超發、寬鬆的財政政治、供應鏈的中斷，以及勞動市場供需失衡，造成超強勢的通貨膨脹，才是推升台股的真正原因。
全世界都知道台灣 半導體與AI同樣搭上這股順風車
有人會說，小英執政期間，台灣半導體產業與AI議題發光發熱，全世界都知道台灣了，但翁偉捷認為，沒有大環境去推，半導體跟AI也漲不動。坦言台灣半導體產業與AI同樣也是搭上這股順風車，且這道風很強、無法阻止才會發酵到現在，至於當初的美中貿易戰現在已經升級成科技戰，到現在還是不斷受到熱議，說穿了也是因為疫情供應鏈中斷，面臨地緣政治風險，台灣產業才突然瞬間成為世界鎂光燈焦點。
但翁偉捷提醒，未來AI對台股貢獻可能持續下降，因為連蘋果都對外表示，AI要走出商業模式，手機、電腦、筆電這種邊緣運算跟終端消費連結才大，但實際上現階段軍備競賽都還在雲端企業，雖然近半年來市場談了許多AI手機、電腦與筆電，但真正能落實到消費者嗎？在現階段AI手機是原本手機價格一倍以上，消費者還有換機的意願嗎？尤其現在進入經濟衰退風險，不少機構對未來看法相對保守，都一致認為對復甦預期太過樂觀。
分析師讚零股交易好政策 看未來挑戰：能源規劃關係經濟與台股
只是，翁偉捷看小英也不全然無作為，他認為開放零股交易就是一項很好的政策，以往高不可攀的高價股，現在投資門檻下降了，也能幫助企業在股市募資的開放性，流動性會比較好。至於創造多元的金融商品，如近年很夯的ETF或是投資理財年齡層下降，他則給予中性評價，主要是雖然金融商品多元了，但年輕投資人是不是真的了解這些商品的風險，他則打上問號。
至於對準總統賴清德有沒有什麼建議？翁偉捷說，其實一個國家的領導者對股市不用著墨太深，反倒要去觀察國家經濟有沒有發達與蓬勃發展和繁榮。看產業就知道，小英總統後半任期缺電危機被搬上檯面，台灣作為半導體島，用電很關鍵，但這時候有缺電危機又要漲電價，對企業成本壓力可想而知。
翁偉捷說，中小企業民生消費需求大，對頻繁的跳電已經不能接受，更遑論是用電大戶企業，未來能源政策勢必是新的執政團隊首要挑戰任務，搞好能源才能搞好經濟，強調台股不是只有金錢遊戲，還要有基本面來支撐，未來金融市場跟實體經濟互相結合配合，才是最健全的環境！
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