黃勇傳最新行蹤曝光！被挖出人在宜蘭　申辦額外2個手機門號　　

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根據知名電信業者宜蘭羅東中正加盟門市的臉書貼文，2天前黃勇傳因應母親節活動，前往門市完成續約，並且再額外多新辦2個門號，目的為何目前尚不可知，但是根據統一球團的新聞稿指出，球隊已在5月12日要求黃歸隊報到，且直到5月14日他都還沒報到，人當天卻出現在宜蘭辦門號，也讓外界相當不解。
消息稍早曝光後，也引來網友熱議，紛紛在貼文下方留言，並寫到：「球隊在西南部練球，卻跑到宜蘭辦門號」、「只有遠X沒有距離」、「統一找不到的他們找到了」、「原來沒出現是在辦門號」。
統一獅隊昨（15）日官方聲明全文如下：
球員黃勇傳，去年底向球隊表示個人財務上有困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，在此之後球隊與其經紀公司躍樂運動經紀公司也一直提醒與關心黃勇傳，在個人財務管理上必須更加審慎，避免影響個人職棒生涯發展，要他務必專注在球場上的訓練與賽事。
然而今年5月3日起，黃勇傳向球隊表示，因須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，這期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒他須於5月12日歸隊報到，但5月12日及5月13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，所以球隊在5月13日下達最後通牒，若未於5月14日球隊練習日報到，就會依公司內部管理規章予以開除。
至昨日5月14日球隊練球日，黃勇傳依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。
黃勇傳小檔案：
綽號：企鵝
出生日期：2004年03月12日（20歲）
身高體重：172公分、83公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省彰化縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名
簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）
職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）
經歷：
彰化縣東山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）
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