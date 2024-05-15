黃勇傳簽約金高達500萬！連續3天通知未歸隊　統一獅：真的沒辦法

黃勇傳掰了！19歲創季後賽最年輕先發野手　高志綱曾讚：未來之星

▲黃勇傳是備受期待的未來之星，但因嚴重違紀遭統一獅開除。（圖／中職提供）
▲黃勇傳是備受期待的未來之星，但因嚴重違紀遭統一獅開除。（圖／中職提供）

記者路皓惟/綜合報導

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊年輕好手黃勇傳，今（15）日傳出因「嚴重違反公司內部紀律」遭到球隊開除。黃勇傳在2022年中職選秀中被統一獅隊以第一指名選中，曾被寄予厚望，一軍首席教練高志綱給予極高的評價，19歲的他在去年季後賽也獲得總教練「餅總」林岳平重用，創下中職季後挑戰賽最年輕野手先發紀錄，如今他卻因財務問題可能斷送其職棒生涯。

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根據統一獅發布的聲明，黃勇傳曾向球隊表示「個人財務上有困難」，並申請執行分期付款簽約金。然而，黃勇傳於5月3日請假處理「個人財務借貸事宜」後未歸隊，球隊依照內規決定將其開除，並給予其離隊同意書。

出身名門平鎮高中　曾參加U18世界盃

黃勇傳出身棒球名門平鎮高中，曾代表中華隊參加2022年U18世界盃青棒賽，同年選秀被統一獅隊第一指名選中，簽約金高達500萬，另有100萬激勵獎金。去年，他在一軍出賽39場，敲出25支安打，包括3支二壘安打，9打點，打擊率.234。今年他在一軍出賽7場，打擊率高達.381。

季後賽獲餅總重用　曾創最年輕先發野手紀錄

去年季後挑戰賽中，19歲的黃勇傳被統一獅放入28人名單中，並在第2戰與第3戰擔任先發二壘手，以19歲又231天之姿，刷新由陳子豪所保持的季後挑戰賽最年輕野手先發紀錄。當時總教練林岳平表示：「期望透過高張力、高強度的賽事，加快腳步讓他們成為球隊的主力。」由此可見球團對他的高度重視。

此外，黃勇傳擁有豐富的國際賽經驗，三級棒球資歷完整，天生就擁有「強心臟」，在高張力的短期大賽中表現沉著，他曾在受訪時表示：「一點都不覺得緊張，反而覺得很興奮，很享受這種氛圍。」

冬盟季軍戰致勝安打　高志綱給予高評價

在中職球季結束後，黃勇傳代表中職聯隊參加2023年亞洲冬季棒球聯盟，並在季軍戰中代打擊出致勝安打，最終中職聯隊以4：2逆轉擊敗日本社會人隊。冬盟的體驗讓黃勇傳經驗值暴增，特別是心理層面的調整，「現在比賽不會給自己太大壓力，反而用練習賽的心情去比賽，放鬆去打，心境上能更勇敢面對比賽，上場就是大膽表現。」

台灣大賽與冬季聯盟的參賽經驗，帶給黃勇傳他很大的幫助，時任中職聯隊總教練高志綱更給予超高評價，「他知道在比賽中要做什麼事，隨著持續吸收經驗，未來只要保持身體健康，會是職棒場上耀眼的球星。」

▲2023冬季聯盟季軍戰，中職聯隊黃勇傳擊出致勝安打當英雄。（圖／中職提供）
▲2023冬季聯盟季軍戰，中職聯隊黃勇傳擊出致勝安打當英雄。（圖／中職提供）
黃勇傳小檔案：

綽號：企鵝

出生日期：2004年03月12日（20歲）

身高體重：172公分、83公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：內野手

出生地點：中華民國臺灣省彰化縣

所屬族裔：布農族

最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校

職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名

簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）

職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）

經歷：

彰化縣東山國小少棒隊

桃園市新明國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）

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