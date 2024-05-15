黃勇傳掰了！19歲創季後賽最年輕先發野手　高志綱曾讚：未來之星

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出身名門平鎮高中 曾參加U18世界盃
黃勇傳出身棒球名門平鎮高中，曾代表中華隊參加2022年U18世界盃青棒賽，同年選秀被統一獅隊第一指名選中，簽約金高達500萬，另有100萬激勵獎金。去年，他在一軍出賽39場，敲出25支安打，包括3支二壘安打，9打點，打擊率.234。今年他在一軍出賽7場，打擊率高達.381。
季後賽獲餅總重用 曾創最年輕先發野手紀錄
去年季後挑戰賽中，19歲的黃勇傳被統一獅放入28人名單中，並在第2戰與第3戰擔任先發二壘手，以19歲又231天之姿，刷新由陳子豪所保持的季後挑戰賽最年輕野手先發紀錄。當時總教練林岳平表示：「期望透過高張力、高強度的賽事，加快腳步讓他們成為球隊的主力。」由此可見球團對他的高度重視。
此外，黃勇傳擁有豐富的國際賽經驗，三級棒球資歷完整，天生就擁有「強心臟」，在高張力的短期大賽中表現沉著，他曾在受訪時表示：「一點都不覺得緊張，反而覺得很興奮，很享受這種氛圍。」
冬盟季軍戰致勝安打 高志綱給予高評價
在中職球季結束後，黃勇傳代表中職聯隊參加2023年亞洲冬季棒球聯盟，並在季軍戰中代打擊出致勝安打，最終中職聯隊以4：2逆轉擊敗日本社會人隊。冬盟的體驗讓黃勇傳經驗值暴增，特別是心理層面的調整，「現在比賽不會給自己太大壓力，反而用練習賽的心情去比賽，放鬆去打，心境上能更勇敢面對比賽，上場就是大膽表現。」
台灣大賽與冬季聯盟的參賽經驗，帶給黃勇傳他很大的幫助，時任中職聯隊總教練高志綱更給予超高評價，「他知道在比賽中要做什麼事，隨著持續吸收經驗，未來只要保持身體健康，會是職棒場上耀眼的球星。」
黃勇傳小檔案：
綽號：企鵝
出生日期：2004年03月12日（20歲）
身高體重：172公分、83公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省彰化縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名
簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）
職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）
經歷：
彰化縣東山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）
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