IKEA 8單品轉換初夏家居風格！最低179元起　HANDS去水腫神器熱銷

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織品設計師Göta Trägårdh廣受好評的MAJSOL向日葵印花設計也在KRANSMALVA被套組上呈現，經典時尚的向日葵印花，搭配色彩鮮明的橘色與簡約白色，為房間帶來色彩繽紛、活潑的氛圍，讓你彷彿躺在繁花盛放的花床上享受愜意生活。
📍ÖNNESTAD扶手椅
高飽和度的綠色條紋設計，搭配繽紛花朵，也可以帶來視覺上的衝擊！ÖNNESTAD扶手椅（原名為GOGO）於1970年首次在IKEA型錄登場，如今利用更少的鋼材製作，配備柔軟寬大的坐墊和具彈性的舒適支撐，讓你在日常保持最舒適放鬆的姿勢。
📍GULLBERGSÖ靠枕套
不規則的小花設計圖案，帶來不受拘束的感受，能讓空間增添活潑氛圍，無論室內或戶外都適用。此外，製作使用含90%以上採用回收材料，是美觀又永續的夏日必收單品。
📍SOLVINDEN Led太陽能吊燈
在陽台增添充滿夏日風情的燈籠吧！可愛的小黃花圖案，讓人感受到滿滿朝氣！使用太陽能蓄電池，可將陽光轉換成電能，不需連接電源，太陽能燈白天充電，天黑時自動開啟，超級方便實用，帶出去戶外露營布置，馬上讓氛圍變超chill。
📍KÄRRKNIPPROT浴室腳踏墊
具有獨特花朵圖形的KÄRRKNIPPROT浴室腳踏墊，是夏日舒適居家必備品之一，使用長絨毛材質，柔軟舒適，易於清理，小黃花造型更為空間增添清新可愛的氛圍。
📍Jodo！最美刮痧刀
女孩們因代謝問題容易水腫，在那些浮腫時期，隨時把按摩刮痧刀順著肌理推拿，或是按壓穴位，除了有助於放鬆全身肌肉、減緩痠痛，還可去除惱人水腫。
📍TANITA 九合一體組成計
細部分析身體組成，不單只是體重計，還可測量體脂、肌肉量、內臟脂肪和體內年齡。日本製體組成計協助身體一些重要數字檢測，須留意身形纖細仍可能體脂肪率過高喔。
📍日本re:success編織健身彈力帶
方便女孩隨身攜帶的便利運動帶，運用適合身形的長度，隨時隨地伸展輕量鍛鍊，每天運動20分鐘，動一動那些需要輔助帶拉伸運動和增強核心身體部位。
📍FUGU Beauty美容儀
臉部居家保養好物，清潔模式可去除臉部髒汙，溫潤模式維持肌膚潤澤，提亮模式再現V型美顏，眼周模式呵護保養眼部。一鍵簡易操作，美肌保養一機搞定。
📍Concern無線舒眠眼罩
白天長時間使用3C電子產品，夜間眼睛特別乾澀不舒服，眼周壓力升高，睡前使用親膚材質的舒眠眼罩緩解眼部不適，對光線較敏感的顧客也可試試。