名家論壇》黃至堯／越不景氣，越要利他
文/黃至堯
2021-03-21 12:00:00
「利他」絕對是創造好運的最佳利器！
從小父親就告訴我「吃虧就是佔便宜」幾十年身體力行下來終於理解其中的奧秘，文章就從小時候開始說起吧！求學：吃虧就是佔便宜我出生在棒下出孝子的時代，父親從小管教甚嚴，在街房鄰居間頗具盛名。從小到大父親耳提面命的「家訓」仔細想想跟「利他」都脫不了關係。一、《朱子治家格言》「黎明即起，灑掃庭除，要內外整潔。既昏便息，關鎖門戶，必親自檢點。一粥一飯，當思來處不易。半絲半縷，恒念物力維艱。」作者朱用純（自號柏廬，1627－1698）一生研究程朱理學，主張知行並進，著作以《朱子治家格言》最為出名，集儒家做人處世之大成，看似簡單卻博大精深。很多人用它治理家庭和教育子女，清朝至民國是學生必讀文章之一。二、「溫、良、恭、儉、讓」出自《論語》學而篇。溫，和厚也。良，易直也。恭，莊敬也。儉，節制也。讓，謙遜也。五者，夫子之盛德光輝接於人者也。春秋時期，孔子周遊列國。子禽問子貢：「老師每到一個國家，為何都能參與該國政事？」子貢答：「他老人家溫和、善良、恭敬、儉樸、謙讓，用這樣的態度待人，別人自然尊敬他。」孔子的品德，可謂無求而自得。三、「吃虧就是佔便宜」吃虧就是吃虧，哪來便宜可占？當時年少無知雖不明白，但卻因為父親大人的要求身體力行，經年累月下來只能說實踐出真知，看似簡單的人生哲理，隨著自己長大，也越發理解父親的用心。或許就是這個吃虧的習慣，讓我總是有著異於常人的好運！你若是還沒體會，我只能說，可能是 「虧」吃得還不夠多！嘿嘿。就業：把自己的事情做好認識我的朋友都知道，如果今天在人資領域有些小成就，都要感謝我的貴人104創辦人楊先生！（先生更能代表尊敬的意思）。回憶起104與楊先生，總是滿滿感恩。他告訴我「把自己的事情做好！」當時年輕氣盛，有本事不是管越多越好嗎？如今想想，恨不得找個洞鑽下去！把自己的事情做好有多麼不容易啊！企業追求的不就是人人都能夠做好自己的事？創業：時刻種下善的種子執行長Jackson是我亦師亦友的長輩，在製造業聲名遠播， 策略與管理面都有豐富實戰經驗，這些年很幸運有很多機會跟他交流。他常說要「時時刻刻種下善的種子！」近年投身公益教育（江華教育基金會），更讓我深有體悟。Jackson 強調「利他」務實的說是一種心念和風格。凡事考量對方，才能更快找到共識。相信利他的人，不會斤斤計較，更不會去算計別人,久而久之大家知道您做人處事的原則，自然更樂意與您合作。成功企業家多 「利他」文末推薦大家我很喜歡的一本書《Give and Take》作者是華頓商學院最年輕終身教授格蘭特（Adam Grant）。格蘭特還在哈佛大學讀書時，就開始研究成功企業家的行為動機，這些年得到以下結論。他發現可將多數人分成三大類：一、給予者，樂於分享；二、索取者，只在乎自身利益；三、互利者，公平來往。書中提到未來是「分享和合作」的時代，成功關鍵在於「謙遜和柔軟」長遠來看相信「利他主義」的人，會是最後贏家。因此能夠為團隊帶來穩定持久的力量，最終走向成功的企業家，多是「給予者」。讓我們一起「利他」時刻種下善的種子！●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com