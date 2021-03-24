裕隆日產「Nissan 小戰神任務」 持續培育汽車產業潛力種子
2GameSome - 有車賞
2021-03-24 23:55:00
裕隆日產汽車積極落實企業社會責任，長期投入資源，深耕創新教育，持續培育汽車產業潛力種子，2021年春季辦理「Nissan 小戰神任務」，邀請台中市惠文國民小學及永春國民小學六年級代表師生參與，挑戰今年度「Nissan 小戰神任務」，寓教於樂的參訪活動於裕隆日產汽車三義總公司精彩再現。
裕隆日產長期致力於培育優秀年輕人才，善盡企業社會責任，為了讓更多小小種子能夠從小開始喜愛汽車，2018 年首次試辦全新活動「Nissan 小戰神任務」，今年持續投入資源並擴大舉辦，於 3 月 12 日及 3 月19 日舉辦兩場「Nissan 小戰神任務」，分別邀請台中市惠文國民小學及永春國民小學六年級代表師生至裕隆日產汽車三義總公司，參與挑戰豐富有趣的特色關卡與體驗活動，近距離瞭解汽車產業和生產過程，並透過特殊且創新的「Nissan 小戰神任務」活動，感受 Nissan 創新精神，期待啟發參與學生成為汽車產業卓越且創新的未來小戰神。東瀛戰神 NISSAN GT-R 超跑精神 寓教於樂創新體驗以 Nissan 代表性超跑東瀛戰神 GT-R 為活動精神所創新設計，象徵光榮與卓越的「Nissan小戰神任務」，邀請國小學生至裕隆日產汽車三義總公司，透過趣味闖關方式，體驗豐富特別且寓教於樂的企業參訪活動。活動當天參與學生精彩挑戰任務共5個關卡：「光榮加冕儀式」佩戴專屬配備後，學生皆興奮不已、迫不及待出發挑戰任務；「小戰神試乘關卡」親臨專業試車道試乘 Nissan 新世代獵駕 Sentra 及熱銷跨界休旅車款 Kicks，學生親身體驗試車流程，感受汽車令人熱血沸騰的特色，試乘後學生皆大呼過癮並一致稱許車輛性能，更與Nissan 知名電動車款 Leaf 紀念合影；「小戰神造車關卡」由專業人員導覽汽車生產線，學生目不轉睛地觀察專業、科技且自動化的生產組裝及品質管理流程，瞭解每輛汽車如何從一片鋼板逐步組裝完成並通過測試，豐富學生汽車專業知識；「小戰神車之道關卡」則讓學生親手觸摸各種汽車鈑件、焊槍及塗漆，親身瞭解汽車的設計與構造、實際操作示範器材，並感受先進科技的汽車 AR 體驗；「小戰神學堂關卡」以有獎徵答方式，鼓勵每位學生分享參與活動的心得與收穫，席間同學踴躍搶答發言分享心得，為活動留下永恆的美好回憶。持續投入資源回饋社會 擴大舉辦「Nissan 小戰神任務」裕隆日產表示，為培育汽車工業優秀人才，激發汽車產業創新能量，一直以來不遺餘力投入資源，深耕臺灣汽車專業教育，自 2005 年起已舉辦共 10 屆「裕隆日產汽車創新風雲賞」競賽活動，繼 2018 年首次試辦創新規劃的「Nissan 小戰神任務 」，迄今持續邀請國小師生參與「Nissan 小戰神任務」，致力汽車產業人才培育向下紮根，除了回饋在地資源外，更希望將汽車產品的美好與魅力傳達給下一代，為未來的臺灣汽車產業提前埋下一顆顆潛力種子，提昇產業競爭力，進一步發揚創新精神。「NISSAN 小戰神任務」活動過程中學生們熱烈參與闖關，歡笑與活力充滿現場，師生皆表示此活動令人收穫滿滿，最後每位師生皆順利完成任務，獲頒專屬「NISSAN小戰神證書」，代表新一屆「NISSAN小戰神」正式光榮誕生，活動充分體現NISSAN創新精神，傳達「技術日產 智行未來」的品牌內涵。