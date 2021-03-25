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國民黨欲以美金公債抵銷追徵8.6億元案　法院駁回

中央社

2021-03-25 21:46:45

國民黨主席江啟臣25日在國民黨中常會上回應蔡英文主席，指出辯論不是質詢，強調這是兩回事，「蔡不要繼續躲在行政院官員背後」。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.25）
▲黨產會調查國民黨轉帳撥用土地案，追徵國民黨獲利的新台幣8.6億元。圖為國民黨主席江啟臣。（圖／NOWnews資料照，記者陳弘志攝）
（中央社記者林長順台北25日電）黨產會調查國民黨轉帳撥用土地案，追徵國民黨獲利的新台幣8.6億元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷，北高行今天判決駁回。全案可上訴。
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不當黨產處理委員會調查國民黨轉帳撥用土地案，指出國民黨獲利新台幣8.6億元，屬於不當取得財產；黨產會於民國106年6月中作出行政處分，向國民黨追徵8.6億元。
國民黨拒繳對黨產會提起撤銷訴訟、債務人異議之訴，並主張以持有的民國36年第二期美金公債，繳付抵銷黨產會向其追繳的8.6億餘元債務。
台北高等行政法院指出，抵銷具有簡化債務清償與債權滿足的功能，無論公私法領域均需要此功能，我國關於行政訴訟與民事訴訟的審判，依現行法律規定，是採二元訴訟制度，因公法關係所生爭議，由行政法院審判，因私法關係所生爭執，則由普通法院審判。
北高行表示，依民國36年美金公債條例規定可知，國民是否承買美金公債，完全是自己的選擇，與公權力無關，國家對公債債票持有人所負給付義務，性質上為私法債權債務關係。本案就性質上為私法債權的爭議，並不是行政訴訟審判權範圍。
北高行指出，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第63條第3項第1款規定，國家統一前，就民國38年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券及民國38年黃金短期公債，該等債務不予處理。司法院釋字第475號解釋也認定合憲。
北高行表示，債務必須具備抵銷的要件，才能發生抵銷的效力，國民黨的美金公債，依兩岸條例及釋字第475號解釋，難認具備適於抵銷的狀態，國民黨認為美金公債可以抵銷黨產會追徵的8億餘元公法上債權，並無可採。
北高行認為，國民黨主張本件追徵的8億餘元公法上債權已因抵銷而消滅，尚無可採，其訴請判決撤銷執行事件的行政執行程序，為無理由，裁定駁回。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1100325
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