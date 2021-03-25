搶救230公斤婦女 醫護聯同消防耗費3小時送醫
健康醫療網
2021-03-25 18:01:00
【健康醫療網／記者林怡亭報導】肥胖不僅會埋下誘發疾病的危險因子，也可能因行動不便危及生命，不得輕忽嚴重性！日前就有一名婦女，疑似因精神及內分泌問題導致體重增加，甚至近230公斤，不僅無法外出，就連日常也需家屬協助，某次醫療人員居家訪視後發現婦女意識模糊，因此決定緊急送急診，但因體重過重，動員10多名人員才終於安全抵達醫院就醫。
婦女體重過重無法行走 居家醫療介入照護這名婦女因體重過重無法行走，加上住在公寓5樓，就醫困難，經里長及衛生所轉介，由部立臺北醫院以弱勢個案健康管理及居家醫療介入。衛生福利部臺北醫院家醫科李雅萍主任表示，今年二月底進行居家訪視時，就發現婦人有水腫且呼吸費力等現象，因此先給予藥物調整觀察，後續再家訪時發現婦人呼吸偏快，血氧降低，因此立即決定送醫進一步治療。為送230公斤婦女送醫 出動貨車救護車李雅萍主任說明，因婦人住家位在公寓五樓無電梯，在8名消防員與救護員協助下，以毛毯包裹方式逐步將婦人抬下樓，但因婦人體重過重無法進入救護車，所幸鄰居提供3.5噸貨車接手，總共耗時逾三小時，才終於將婦人順利就醫，目前患者仍在加護病房進一步檢查與治療。不便出門就診病患 必要時可申請居家醫療居家醫療主要針對協助不方便出門就診的病人也能獲得必要的醫療照顧，不僅減輕病患往返醫院不便，對家屬而言也減輕不少負擔。李雅萍主任強調，若有需求的家庭，只要攜帶病人的健保卡或先前就醫病歷摘要，至家醫科門診掛號，就可進行評估申請，讓病患與家屬都能獲得完善照護。資料來源：健康醫療網 搶救230公斤婦女 醫護聯同消防耗費3小時送醫健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊