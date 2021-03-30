消防隊員急救成功 男子OHCA電擊2次後清醒

新竹縣政府消防局竹東分隊今（30）日早上8時56分接獲民眾報案，指稱竹東羽球館有溫姓男子打球後倒地沒有意識，指揮中心立刻透過電話線上指導CPR，竹東分隊4分鐘後到達現場接手CPR，並給予AED偵測，結果發現患者為VF(Ventricular fibrillation，心室纖維顫動)，立刻給予電擊，接著為其進行人工呼吸道、給氧等處置並架上自動CPR機-Lucas，結果就在上救護車前，溫姓男子突然大聲喊痛，邊揮動雙手邊說「等一下、停一下」。出勤同仁見狀士氣大振，立刻協助患者移除裝備。

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竹東分隊隊員鄭育承表示，到達現場時發現患者倒地，並且已經有球友協助按壓CPR，學長上前評估，接手CPR，他則是立刻為患者使用AED進行評估，看到螢幕上顯示為可電擊之心率時，立刻按下電擊按鈕，並在心中默默為患者打油打氣，一直到上救護車，現場總共為患者電擊2次。

61歲的溫姓男子從事工程業務，身材壯碩，過去沒有任何心臟病史，健康檢查也都良好，今天與朋友相約打羽球，突然倒地自己也大感意外，短暫從鬼門關走一回，他非常感謝現場的球友以及救護人員的協助，目前除了胸口悶悶的之外，沒有任何不適。

竹東分隊隊員林佑安表示，在協助患者上救護車前，剛好停下自動CPR機分析心率，清楚聽見患者大聲喊痛時，嚇了一跳，回頭仔細看病患，發現其眼睛已經張開，但有些恍惚，這才確認患者已經恢復意識，立刻通知其他同伴這個好消息，並為患者移除人工呼吸道、CPR機等處置。

消防局緊急救護科長劉彥承指出，為守護新竹縣民的生命安全，本局除了積極充實各項救護器材，這次案件中使用的即為造價百萬的多功能心理監視器-Zoll-x，三月初由善心人士所捐贈，這次第一次「出勤」，就展現完美表現。

劉彥承表示，除了多功能心理監視器外，縣內還有氣管內管、影像式喉頭鏡、12導程心電圖機、自動給氧器、潮氣末二氧化碳監視器(ETCO2)以及骨針等；並於109年1月建置救護車及醫院急診室端「救護紀錄雲端e化系統」，打造行動急診室的效果。今年4月更將開辦新竹地區有史以來第一期高級救護技術員訓練，將縣內的救護戰力更加提升。