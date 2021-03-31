韓國邪教「Y教會」曝光！信徒淪奴工、被迫結婚生子

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據韓國SBS電視台節目「想知道真相」（그것이 알고싶다），安山市的「Y教會」約在20年前成立，多名受害者表示，年幼時父母被教會的人遊說，教會的人稱組織內有「首爾大學畢業的老師」又保證小孩會在20歲時，成為成功的人回到父母身邊。在升學壓力沈重的韓國，不少父母就這樣被說服，把小孩送至教會寄宿。
受害表示，教會主要的掌權者為「吳牧師」在當地小有名氣，教會的外觀看起來乾淨整潔，宣傳片也美化寄宿生活。教會還用名車豪宅當作宣傳內容，哄騙父母交出小孩。
教會稱，這些被送至交會的小孩是「靈脈」，能夠幫助牧師發揮「神力」。最大加害者吳牧師被指控，以類似「N號房」事件的手法，虐待超過30名未成年人，並藉由「贖罪」的罪名，對寄宿學生進行性剝削。
受害者們痛批，吳牧師是個披著信仰外衣的野狼，其中一人表示，自己在13歲時遭到吳牧師哄騙，當時的她一無所知，以為吳牧師所說的話就是對的；另一名受害者，也是凝劑最小的一個，表示自己在8歲時被吳牧師性侵。
吳牧師的妻子也被指控為加害者，受害人表示，當寄宿學生的年紀漸長就會被當成「物脈」，必須交出金錢當成「貢獻費」。這些「物脈」還要定期參加「黃金聚會」如果共先的金額沒有達標，就會被其他人以暴力相待。
這些被當成「物脈」的孩子，一到20歲就會被教會安排要結婚，主要由吳牧師的妻子在「亂點鴛鴦譜」還會要求這些剛成婚的孩子們，到濟州道度蜜月，這段期間他們仍然在吳牧師妻子的掌控之中。
除此之外， 一名育有2個女兒的媽媽指控，受到「Y教會」的影響，大女兒在高三（7年前）放棄升學離家出走，從此再也沒有回過家。有一次小女兒在公車上遇到失散多年的姊姊，驚訝地發現不到30歲的姊姊已經蒼老成像個大嬸，原來姊姊20歲也被教會安排結婚，7年間已經結了2次婚、生了3個小孩。失去的家人淪落至此，令那位媽媽感到非常難過。
「Y教會」的3名受害人於去年12月正式向吳牧師提起告訴，這起邪教事件才終於受到外界關注。「想知道真相」節目推測，在惡行被揭發以前，較會持續用同樣的手法吸收教徒，至少有50位以上的受害者。目前「Y教會」案件已經在韓國進入檢調程序，外界都希望能夠為這些遭受虐待的受害者伸張正義。