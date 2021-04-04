科技產業未來趨勢 全靠實驗室裡長出的鑽石！
記者劉育辰／台北報導
2021-04-04 09:00:00
全球每年大約1.3億克拉的鑽石被開採，總值近90億美元；其稀缺加上純淨、硬度、光澤、完美的切割工藝，讓許多人為之著迷，也因此誕生了「鑽石恆久遠，一顆永留傳」的經典廣告詞。但天然鑽石有限，近年來人工培養的「實驗室鑽石」開始風靡，台灣培養鑽石的技術雖不普及但卻領先各國，若能由國家領頭組成「鑽石國家隊」未來人造鑽石更可望能取代矽，成為半導體材料，大幅加快電子產品性能。
目前「實驗室鑽石」有兩種培養方式。一種是高壓高溫法（HPHT），首先把晶種放入生長池中，然後將石墨插入晶種頂部，在無氧環境下加熱到攝氏1,500度，並加壓到大氣壓力的7萬倍，模擬地表下的地質作用，這時生長池中的石墨，會被熔化為液態碳，之後的冷卻過程中，液態碳會在晶種外層結合成碳晶體，讓小鑽石變成大鑽石。
第二種方式，則是化學氣相沉積法（CVD）。這類作法也是以晶種為基底，在晶種頂部注入碳氫化合物氣體或甲烷，接著啟動高功率微波，使碳原子與氫原子分開，這時游離的碳原子就會逐漸附著到晶種上，慢漫沉積成結晶狀的鑽石。
有趣的是，CVD合成法的許多專利之所以能成功，靠得全是台灣團隊！目前在台灣擔任CVD實驗室鑽石顧問的物理博士顏志學表示，他從30年前開始研究CVD鑽石培養，人工鑽石跟天然鑽石可以說是沒有差異的，使用層面也相當廣泛，不只是飾品，甚至在國防武器、航太產業都能用得到。
顏志學也提到，現在人造鑽石已經被美國列為戰略物資，正是因為它跟天然鑽石一樣，既能耐熱、耐高伏特還抗輻射，但又不像天然鑽石，開採有限、供貨不穩定，只要在實驗室，就能培養出一模一樣的東西；可運用在戰機、雷射砲、衛星上。若能由國家領頭成立「鑽石國家隊」，相信實驗室鑽石未來還能有機會取代矽，成為半導體材料，打造「護國群山」。