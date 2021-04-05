木柵動物園逃脫事件頻傳　人員訓練不足還是設備老舊？

台北市立木柵動物園半年間傳出3起動物逃脫事件，雖然逃脫的動物至今都有順利尋回，不過也引發社會各界質疑，是園內設備過於老舊，還是在保育員的訓練上出了問題。國民黨台北市議員吳世正就質疑，動物園內環境不符合現代化動物園樣貌，應重新規劃設計，提供一座嶄新、兼具教育保育的現代化動物園。





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吳世正說，台灣動物社會研究會發現，動物園內許多動物有重複行為，還有圈養空間不足及環境單調、展示區材質不適合動物、缺乏遮蔽及躲避設施、解說牌老舊等情形。而動物園發言人曹先紹也回應，表示動物園搬遷至現址已經35年，圈養設施及空間規劃都超過20年以上，近年來動物個體也漸老化，園內也會協助收取救傷動物個體，針對議員建議會檢討、改進。





「你能想像在動物園內的動物，居然會輕易翻過柵欄，或挖開人工岩壁逃脫嗎？」國民黨市議員張斯綱也針對石虎自行挖洞逃脫一事，質疑動物園在管理及環境維護上有很大的問題，並且質疑為何動物園在石虎逃脫當下，並未就此事對外公開？





對此曹先紹則回應，未來會加強園區的控管，至於對外宣布與否，是取決於該物種是否會對外在環境生態造成影響才會主動通報，未來也會針對什麼動物脫逃、脫逃多久要通報、通報層級等等，儘速訂定標準作業流程。



