因為瀏海？不買新iPhone有啥理由　全場一面倒回「2字」

隨著網路科技的發達，搭配網路吃到飽，現在已經是人手一機的時代，其中，iPhone不斷推陳出新，每年皆會有新款推出，許多忠實果粉都很願意買單，只要出新的就換，不過，仍有不少人不願買單，究竟原因為何呢？是因為內心依舊無法接受「瀏海」？還是另有其因？近日有網友就好奇發問，結果全場幾乎一面倒，直回「2字」。

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以「不買新iPhone的原因？」為題發文，他表示，自己不買新iPhone的理由是因為「螢幕刷新率只有60hz，還有那瀏海」，他並好奇詢問大家「你們不買最新哀鳳的原因是什麼？」

▲有網友詢問大家「不買新iPhone的原因？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛直呼「沒錢」。（圖／翻攝自批踢踢）

問題一出，網友紛紛留言「沒錢啊！」「沒錢...」、「沒錢+1」、「看到手機越來越貴，簡直驚呆了」、「沒錢，除非男友贊助」、「沒錢加手機沒壞」、「想換沒錢，嗚」、「沒錢，只好說都西元2021年了還有這又醜又畸型的瀏海」。

另還有人直指「還能用的狀態就不會想換」、「依賴指紋辨識」、「指紋辨識好用」、「看情況，如果沒啥進步擠牙膏，那就先不要」、「等TouchID復辟啊」、「6s除了拍照差，其他真的都還不錯」、「指紋辨識超好用，想升級到i8就好，因為可以無線充電」。（編輯：許苡晴）