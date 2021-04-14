姜河那寫情書談遠距離戀愛！《如果雨之後》結局藏伏筆

韓國電影《如果雨之後》由獲得韓國百想藝術大賞視帝，以及有「美談製造機」之稱的姜河那，和青龍獎影后千玗嬉主演，兩位實力派演員將攜手演繹一段跨城市的浪漫手寫情緣。故事從一封偶然寫給小學暗戀對象的信開始，男女主角透過來回手寫信，展開一段相隔兩地的愛情故事，女主角特別在回信時明確表明彼此不相見的規則，為電影翻轉結局暗藏精彩伏筆。





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▲千玗嬉在電影中協助媽媽經營書店。（圖／索尼影業提供）

× ▲千玗嬉在電影中協助媽媽經營書店。（圖／索尼影業提供）

▲姜河那在電影中，飾演陽光耿直的鄰家男孩英浩。（圖／索尼影業提供）