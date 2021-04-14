姜河那寫情書談遠距離戀愛！《如果雨之後》結局藏伏筆
記者李薇/綜合報導
2021-04-14 20:59:38
韓國電影《如果雨之後》由獲得韓國百想藝術大賞視帝，以及有「美談製造機」之稱的姜河那，和青龍獎影后千玗嬉主演，兩位實力派演員將攜手演繹一段跨城市的浪漫手寫情緣。故事從一封偶然寫給小學暗戀對象的信開始，男女主角透過來回手寫信，展開一段相隔兩地的愛情故事，女主角特別在回信時明確表明彼此不相見的規則，為電影翻轉結局暗藏精彩伏筆。
導演曹溱模透露：「此次以『信』作為溝通工具，必須發揮許多想像力，因為寫信只能等待才能得到回覆，比起信本身，兩人進行什麼樣的對話很重要，寫信是個能真實表達雙方對話的重要工具。」男主角姜河那則說：「因為戲中是彼此通信，許多戲只能聽著千玗嬉的旁白來演出，但我的聽力其實很敏感，反而比面對面演戲更能去想像，也顯得更加自由。」 對於電影中演出的角色英浩，姜河那表示「英浩是一個徘徊在未來和夢想之間的人，他在偶然的機會下提筆寫信，給多年未見的暗戀對象，透過等待和寫信，他重新找到對人生的熱情。」千玗嬉描述自己在《如果下雨之後》角色：「女主角沒上大學、她和媽媽一起經營書店，是一個有愛心也善解人意的人，比起自己，她更了解別人，這是至今我演過的所有角色中最像自己的地方。」5月7日登上大銀幕。