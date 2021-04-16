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福斯商旅全新 Caddy Maxi 128.8 萬搶先接單！第三季正式發表

2GameSome - 有車賞

2021-04-16 13:25:00

福斯商旅全新 Caddy Maxi 128.8 萬搶先接單！第三季正式發表
▲ 福斯商旅全新 Caddy Maxi 128.8 萬搶先接單！第三季正式發表
身為商旅市場重點車款的福斯商旅 Caddy，將於 2021 年第三季迎來全新世代 Caddy Maxi 車系，並搶先於 4 月 15 日舉辦預賞活動，宣布兩款 Caddy Maxi TSI Life 與 Caddy Maxi TDI Life 車型「心動預售專案」，前 200台搶先入主買家提供新台幣 128.8 萬元起的專屬預售價。

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全新世代 Caddy Maxi 不僅承襲福斯家族最新設計語彙，更擁有傲視同級正七人座休旅的寬敞車室空間，並導入新世代 MQB 轎式底盤以及再進化的「 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統」提供主被動安全防護科技，以提供座椅彈性多變化、安全舒適座駕體驗、新世代安全科技配備，打造全新世代正七人座休旅 Caddy Maxi。

新世代新格局

全新世代 Caddy Ｍaxi 車系，導入融合新世代福斯家族車頭造型設計及車身曲線，並配置新式樣 LED 頭燈組；Caddy Maxi TDI Life 車型更搭載高亮度 LED 尾燈。全新 Caddy Maxi 車型提供 9 款時尚耀眼車色選擇，包含金屬漆：古銅金、鋼琴紅、星空藍、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕以及全新車色晴空藍；珍珠漆：珍珠黑；素色漆：香草白等。

內裝設計兼具現代時尚感與機能性

全新 Caddy Maxi 內裝設計包含科技化儀表板、觸控式中控台及大型儲物空間設計，同時擁有正七人座車室空間，配置同級唯一的第二、三排座椅車頂空調出風口；此外，同步搭載彈性多變的輕量化座椅配置，包含第二排椅背調整、第三排單座傾倒功能，可打造營造平整車室空間，同時可創造出高達 3,105 公升彈性大空間。Caddy Maxi TDI Life 車型更配置 Air Care Climatronic 雙區電子恆溫空調系統及高級絲絨座椅含第二排多功能摺疊桌。

新動力上身  全面搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統

動力科技上，全新 Caddy Maxi 車系搭載福斯集團新世代 MQB 轎式底盤，配置全新圈狀彈簧後懸吊系統；而 Caddy Maxi TSI Life 及 Caddy Maxi TDI Life 分別搭載 1.5 升 TSI 渦輪增壓汽油引擎及 2.0  升 TDI 渦輪增壓柴油引擎，擁有優異效能並兼顧節能省油；並搭配新世代電子線傳式雙離合器變速系統與按鍵式電子手煞車；安全面向上，導入福斯集團最新「IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統」，以完整主被動安全配備，提供駕駛與乘客更近一步的安全守護。

全新世代  德制正七人座休旅 Caddy Maxi 「心動預購專案」

Caddy Maxi TSI Life 接單價 NT$132.8 萬、心動預購價 NT$128.8 萬

Caddy Maxi TDI Life 接單價 NT$142.8 萬、心動預購價 NT$138.8 萬

「心動預售專案」全台限量200台限時推出，欲瞭解更多預售資訊請洽福斯商旅全台各展間中心、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。

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