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社子和鎂皮膚科診所院長陳律安說，其實無論要不要擦防曬產品，都需要「防曬」，「防曬是個概念，指的是紫外線防護，而不只侷限在擦防曬產品。」所以無論是大人小孩，都要注意幾點防曬的原則：
- 紫外線指數過量級和危險級時，還有中午 11 點到下午 2 點之間，避免出門。
- 儘量待在有遮蔭處，如行走時找騎樓走、在室外停留時找樹蔭下的位置。
- 善用實體物品阻擋紫外線，如帽子、陽傘、口罩、長袖衣物、脖圍等。
- 眼睛也會受到紫外線傷害，所以太陽眼鏡很重要。
防曬產品該怎麼選？皮膚科醫師教 4 步驟判斷
孩子 6 個月大以上再選擇防曬產品
國泰醫院皮膚科主治醫師俞佑說，美國的建議是年齡 6 個月以上再開始使用防曬產品，台灣的法規也是按照這個建議，基本上從 6 個月大就可以開始擦防曬。
優先選擇物理性防曬
而防曬產品的成分又分成物理性、化學性防曬，俞佑說，物理性防曬就像是盾牌，可以透過白色物質的屬性把陽光反射掉，相對來說比較單純；化學性防曬則像是海綿，會把有害的紫外光吸收掉，但有些成分可能會有環境荷爾蒙的疑慮，也比較容易過敏。
不過物理性防曬雖然較少引起過敏，結構穩定又便宜，但是使用起來並不是那麼舒服。陳律安則表示，「如果採取最高標準，那就選擇純物理性防曬，風險最低，但因為屬於純白色物質，外觀上看起來會有種奇怪的蒼白感，而且比較黏膩。」
所以市面上大部分的防曬產品，都混合了物理性和化學性的防曬成分，陳律安說，這樣就能調配出目標的防曬係數、色澤以及質感。俞佑則說，現在也有一些奈米級的物理性防曬成分，相對來說就比較不會那麼黏膩，外觀上看起來也會比較能接受。
「化學性防曬不見得比較不好，但如果擔心孩子會過敏、或是擔心荷爾蒙問題，最簡單的方式就是選擇物理性防曬。」俞佑說。
- 物理性防曬：二氧化鈦（Titanium dioxide 或 TiO2）和氧化鋅（Zinc oxide 或 ZnO），只有這兩個成分屬於純物理性防曬。
- 化學性防曬：除了物理性防曬的成分以外的防曬成分。
- 混合性防曬：含有二氧化鈦或氧化鋅，但也有其他成分。
而爸媽們常常會參考美國環保團體 EWG 的評比清單，陳律安說，基本上就是認為「物理性防曬」是最安全的；俞佑則表示，清單上有些產品是買不到的，但多半是純物理性的防曬，所以只要選擇以二氧化鈦和氧化鋅為主的成分即可。
防曬係數 SPF 30 以上才有效
至於防曬係數選擇多少才是有效又安全的？俞佑說，如果是 SPF 的係數，至少要 30 以上才有效；至於標示可以防紫外線 A 光（UVA）的 PA 值，則要有 +++~++++（3~4）以上才有效。
而有些爸媽會擔心防曬係數太高會不會傷害孩子的皮膚，陳律安則說，防曬係數高，並不會傷害皮膚。「法規上限制防曬產品的 SPF 最多只能標示到 50 或 60 的原因是，怕大家擦了高係數的防曬產品，就以為很安全，肆無忌憚地在陽光下活動，殊不知防曬產品會隨著出油、流汗流失，而讓防護力漸漸消失。所以理論上，應該每 2 小時就補擦防曬產品一次。」
塗抹型比噴霧型安全
另外，現在防曬產品也有各種不同的劑型，有噴霧式、塗抹式，還有分成乳液跟凝膠類。但陳律安跟俞佑都不建議使用噴霧式的防曬產品。陳律安表示，噴霧型防曬可能會讓小朋友不小心吸入呼吸道，或是噴到眼睛、口鼻黏膜，如果不小心噴到火源、接近火源還有起火燃燒的風險。
而俞佑說，除了噴霧型比較容易傷害呼吸道之外，也可能會效果不足，「因為我們很難用噴的噴到有效劑量，所以容易達不到防曬的效果，塗抹型則比較能夠知道自己擦的量是不是足夠，也比較知道補擦的時間。」
- 可能會不小心吸入呼吸道。
- 可能不慎噴到眼睛、口、鼻。
- 如果接近火源，有起火燃燒的風險。
- 噴霧型容易噴不到有效的防曬劑量，以為有擦防曬。
文／盧映慈 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 兒童防曬怎麼做？防曬乳怎麼選？皮膚科醫師提醒 4 大原則
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