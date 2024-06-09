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台灣牛肉泡麵「滿漢大餐地位危險了」！老饕改吃這2碗：早就發現

▲台灣現在市面上的泡麵口味越來越多元，各家廠商都不斷做出新特色，深受老饕喜愛。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲台灣現在市面上的泡麵口味越來越多元，各家廠商都不斷做出新特色，深受老饕喜愛。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

泡麵因為有便利又便宜的特性，成為許多人的正餐或者宵夜的首選，而說到台灣泡麵，現在除了許多老字號的品牌之外，也有許多來自不同國家的進口泡麵提供民眾選擇。對於台灣老饕來說，「牛肉泡麵」還是許多人的最愛，不過近日牛肉泡麵霸主「滿漢大餐」卻備受討論，不少人認為肉塊實在縮水的太嚴重，紛紛跳槽改吃其他品牌的牛肉泡麵，掀起話題。

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一名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼文指出「物價上漲我知道，但滿漢大餐也太誇張了吧，這種多重上漲的泡麵，這樣的內容物想必沒有很多人可以接受吧，個人覺得貴就算了，但是這真的太扯了。」只見貼出的照片，滿漢大餐吃到見底後肉塊僅有2塊，且有一塊還非常小塊，讓該網友氣到不行。

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▲網友分享自己吃滿漢大餐吃到見底後，才發現整碗泡麵只有2塊小肉，讓他感到非常無言。（圖/爆怨2公社）
▲近日有不少網友在臉書社團抱怨牛肉泡麵「滿漢大餐」的調理包肉量減少太多，CP值下滑。（圖/泡麵公社）
▲近日有不少網友在臉書社團抱怨牛肉泡麵「滿漢大餐」的調理包肉量減少太多，CP值下滑。（圖/泡麵公社）
事實上，近日不僅在爆怨公社當中有人發文，也有人在臉書社團「泡麵公社」當中提到「滿漢大餐的肉是不是越來越少了.....？」不少網友都紛紛留言「早就發現了！那根本是肉末不是肉塊好嗎」、「滿漢大餐真的不要這樣....有這麼棒的湯頭卻不好好把握」、「我真的每次吃滿漢大餐都是吃一個寂寞」、「現在的肉量跟以前真的差很大」、「漲價肉又少現在很少吃這牌的」。

滿漢大餐調理包縮水！老饕改吃這2碗

《NOWnews》記者本身也是滿漢大餐的愛好者，上個月正巧也有吃到一碗，當時倒出調理包時就對肉量感到有些困惑，其實基本上都是非常小的肉塊，如果在泡麵泡好之後攪拌均勻的話，肉塊在湯裡其實沒有那麼容易找到，以一碗逼近60元的牛肉泡麵來看，CP值確實有明顯下滑。

不少老饕都在留言當中則表示「現在都改吃台酒牛肉麵系列，不然就是一度贊」、「我都吃一度贊，至少肉還比較大塊」、「真的推薦台酒的牛肉泡麵啦！肉還比較大塊」、「要即時方便的話，台酒牛肉泡麵、一度贊牛肉泡麵可以買」、「其實大多數的牛肉泡麵都縮水，但比起來一度贊跟台酒已經算沒那麼誇張了。」

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▲隨著滿漢大餐肉量減少被抱怨，不少老饕推薦「台酒牛肉泡麵」以及「一度贊系列」，表示肉量都比滿漢大餐多，價格也相對便宜。（圖/PTT）
滿漢大餐在台銷量仍靠前！老字號牛肉泡麵如何扛住招牌

然而根據量販店家樂福日前公布的2024年1至5月份「泡麵熱銷排行榜」，可以發現「滿漢大餐蔥燒牛肉」的排名仍然位在第四名的位置，而網友所推薦的台酒牛肉泡麵、一度贊則連前十名都沒有入圍，這顯示滿漢大餐依舊是受到台灣人的喜愛，但倘若CP值持續下滑，消費者自然也會比較，並且選擇其他品牌購買，老字號的「滿漢大餐」如何扛住牛肉泡麵霸主的招牌，未來也是一大課題。

🟡家樂福2024「1至5月泡麵銷量排行榜」
📍TOP1：統一肉燥麵
📍TOP2：來一客-鮮蝦魚板
📍TOP3：農心辛拉麵
📍TOP4：滿漢大餐蔥燒牛肉
📍TOP5：科學麵-原味
📍TOP6：台酒花雕雞麵
📍TOP7：維力炸醬麵
📍TOP8：味味A排骨雞麵
📍TOP9：統一辣味蔥燒牛肉
📍TOP10：統一鮮蝦

▲滿漢大餐牛肉麵系列獲得網友票選為冠軍。（圖/戈哥食光遊樂區）
▲滿漢大餐牛肉麵系列目前在台灣銷量仍然靠前，有大票吃貨都愛。（圖/戈哥食光遊樂區）

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