台灣牛肉泡麵「滿漢大餐地位危險了」！老饕改吃這2碗：早就發現

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事實上，近日不僅在爆怨公社當中有人發文，也有人在臉書社團「泡麵公社」當中提到「滿漢大餐的肉是不是越來越少了.....？」不少網友都紛紛留言「早就發現了！那根本是肉末不是肉塊好嗎」、「滿漢大餐真的不要這樣....有這麼棒的湯頭卻不好好把握」、「我真的每次吃滿漢大餐都是吃一個寂寞」、「現在的肉量跟以前真的差很大」、「漲價肉又少現在很少吃這牌的」。
滿漢大餐調理包縮水！老饕改吃這2碗
《NOWnews》記者本身也是滿漢大餐的愛好者，上個月正巧也有吃到一碗，當時倒出調理包時就對肉量感到有些困惑，其實基本上都是非常小的肉塊，如果在泡麵泡好之後攪拌均勻的話，肉塊在湯裡其實沒有那麼容易找到，以一碗逼近60元的牛肉泡麵來看，CP值確實有明顯下滑。
不少老饕都在留言當中則表示「現在都改吃台酒牛肉麵系列，不然就是一度贊」、「我都吃一度贊，至少肉還比較大塊」、「真的推薦台酒的牛肉泡麵啦！肉還比較大塊」、「要即時方便的話，台酒牛肉泡麵、一度贊牛肉泡麵可以買」、「其實大多數的牛肉泡麵都縮水，但比起來一度贊跟台酒已經算沒那麼誇張了。」
滿漢大餐在台銷量仍靠前！老字號牛肉泡麵如何扛住招牌
然而根據量販店家樂福日前公布的2024年1至5月份「泡麵熱銷排行榜」，可以發現「滿漢大餐蔥燒牛肉」的排名仍然位在第四名的位置，而網友所推薦的台酒牛肉泡麵、一度贊則連前十名都沒有入圍，這顯示滿漢大餐依舊是受到台灣人的喜愛，但倘若CP值持續下滑，消費者自然也會比較，並且選擇其他品牌購買，老字號的「滿漢大餐」如何扛住牛肉泡麵霸主的招牌，未來也是一大課題。
🟡家樂福2024「1至5月泡麵銷量排行榜」
📍TOP1：統一肉燥麵
📍TOP2：來一客-鮮蝦魚板
📍TOP3：農心辛拉麵
📍TOP4：滿漢大餐蔥燒牛肉
📍TOP5：科學麵-原味
📍TOP6：台酒花雕雞麵
📍TOP7：維力炸醬麵
📍TOP8：味味A排骨雞麵
📍TOP9：統一辣味蔥燒牛肉
📍TOP10：統一鮮蝦