路上「1穿搭」看出是老人！年輕人集體認證　眾崩潰：根本哆啦A夢

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影片中訪問其他三位年輕女生：「所以妳們真的不會穿踝襪？」三位年輕妹子則回應：「Yes！不穿欸！或是不會出門的時候才會穿。」飽妮接著問：「那你們會看到穿踝襪的人，就覺得這個人有年紀嗎？」年輕妹子則說：「其實會....因為我媽都穿踝襪」，讓飽妮當場哭笑不得直呼：「我是媽媽的年紀嗎？」
貼文曝光後，吸引超過4.7萬人按讚留言表示：「天阿...現在年輕人真的不穿踝襪了嗎....」、「傻眼，以前我們那年代明明穿長襪才是最俗的啊」、「以前國中的時候穿這種白色長襪絕對被笑爛的說」、「我才不管妹妹怎麼想！到現在還是覺得腳踝一定要露出來才好看！」、「我管不了那麼多啦，我老我驕傲，我要繼續穿踝襪」、「我腿太短，腳踝再不露出來根本是哆啦A夢啊QQ。
踝襪流行過後退流行！長襪當道你跟上時尚潮流了嗎？
事實上，「踝襪」指的就是很短的襪子，短的程度就是在穿鞋之後看不到襪子，或是只能看的襪子邊緣的一款襪子，又被稱為是「船襪」或者「隱形襪」，最早期踝襪是出現在1980年代，後來在2000年又開始流行，當時女生在穿著上，為了展現完美的腿部曲線，襪子突出一截不好看，所以會穿著隱形襪，搭配熱褲、短裙來穿搭。
《NOWnews》記者在國高中時期也經歷過這種「隱形襪」的大流行時期，當時國高中時只有少數的同學會穿長襪，也如同網友所說，白長襪在過去十年前根本是「俗氣」的代表，但如今再度流行回來，就是一個時尚潮流的輪迴性，就像「洞洞鞋」明明也是10年前的產物，近年又突然路上一堆人穿在腳上是一樣的道理，不隨波逐流，穿搭還是按照自己喜愛、舒服的模式就好囉！