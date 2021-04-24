都市人別抱錯誤期待！他抖出住鄉下「恐怖缺點」：後悔死

▲有網友列出，10個只有鄉下人才有共鳴的生活習慣。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友指出住鄉下的種種缺點，要大家「不要再對鄉下有錯誤的期待」，引發討論。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-24 13:58:33

台灣每個縣市的發展程度都各不相同，都市和鄉下的生活環境大有差異。就有位網友表示，「常常看到有人說厭倦喧鬧的都市，想搬去安靜的鄉下，好啊你來啊，看你會不會後悔」，接著列出住鄉下的數項缺點，更指出「最恐怖」的是交通問題，引發熱議。

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有位網友在PTT發文高呼「不要再對鄉下有錯誤的期待了」，原PO表示鄉下的家庭生活就像台劇《光陰的故事》一樣吵吵鬧鬧，以前稱之為人情味，但現在「這種生活型態其實只會擾鄰」，還有公器私用的嫌疑。原PO更認為「鄉下最恐怖的其實是交通」，形容像是「法律用來參考的」，經常看到路上有人逆向、闖紅燈，「不想死請不要看到綠燈就走，而是要看看周遭有沒有車會突然撞過來」。

▲原PO已經離開鄉下十幾年，習慣了都市生活，現在又要搬回鄉下。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友要大家別對鄉下抱錯誤期待，細數住鄉下的種種缺點。（示意圖／翻攝自Pixabay）
文章一出掀起討論，不少支持原PO看法的網友補充住鄉下的缺點，「鄉下人特別愛唱卡啦OK，還專挑假日想補眠時唱給你聽」、「晚上7點過後就變得超黑完全沒人」、「早上空氣不是鳥語花香，而是刺鼻農藥味，下午滿滿火力發電廠的PM2.5霧霾」、「我鄉下從小就養成綠燈一樣要看的好習慣了」、「鄉下豪宅會有歹徒入侵，其實危險。購物不方便，觀念保守」。

但也有人認為，「你這是不夠鄉下」、「窮人的苦惱吧，鄉下一堆豪華農舍豪宅」、「不夠鄉下，真的鄉下只有三合院跟田」、「鄉下也有分，鄉鎮中心跟周圍都是田、去超商要開車的那種，差很多」。（編輯：倪浩軒）

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